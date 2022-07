Tanzen und Feiern auf der Dream-Dance Party in Schmiechen

Drei DJs mit internationalem Namen holt der Burschenverein am Wochenende nach Schmiechen. Nach zwei Jahren Pause soll jetzt richtig gefeiert werden.

Thassilo Schneider ist gleich am Handy, wenn man ihn anruft. Er hat sich extra freigenommen, denn am Wochenende startet die große Dream-Dance Party in Schmiechen und es gibt noch einiges zu tun. "Die Planungen liefen eigentlich schon 2019 an, doch dann kam Corona", schildert Schneider. Die Pandemie legte die Party für 2020 auf Eis. "Gott sei Dank konnten wir alles umbuchen und alles auf 2022 schieben", freut sich der Erste Vorsitzende des Schmiechener Burschenvereins. Seit zwei Wochen sind Schneider und sein Team mit dem Aufbau beschäftigt. "Jetzt geht es noch mal in die Vollen, und am Freitag und Samstag dann richtig los." Etwa 60 Helferinnen und Helfer werden am Wochenende im Einsatz sein.

Ausgelassen feiern und abtanzen, das können die Besucherinnen und Besucher am Freitag und Samstag bei der Dream-Dance Party mit den DJs Niels van Gogh und Harris und Ford. Einlass ist jeweils ab 21 Uhr. Das Fest findet am Alten Trainingsgelände oberhalb des Sportplatzes statt. Die ersten 300 volljährigen Gäste bekommen einen Begrüßungs-Shot geschenkt, versprechen die Verantwortlichen des Burschenvereins in Schmiechen.

Die DJs Niels van Gogh und Harris & Ford kommen

Niels van Gogh legt am Freitag auf. Der Augsburger DJ hatte seine Anfänge Ende der 1990er-Jahre im Pleasure Dome. Er war erfolgreich mit dem Titel "Pulverturm", den er 2019 gemeinsam mit dem niederländischen DJ Tiësto remixte. Harris und Ford zählt aktuell zu den erfolgreichsten DJ-Teams im deutschsprachigen Raum. Ihre Tracks wie "Irrenhaus", "Freitag Samstag", "God Save the Rave" oder "Survivors" laufen auf den Festivals und in den Clubs rauf und runter.

Neben der Musik gibt es eine große Cocktailbar mit alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken. Außerdem verspricht Thassilo Schneider: "Dazu gibt es von uns die beste Currywurst mit Pommes weit und breit."

Hier gibt es Tickets für die Dream-Dance Party in Schmiechen

Es gibt keinen Kartenvorverkauf, Tickets können nur an der Abendkasse am Eingang erworben werden. Für die Samstagsparty werden am Freitag limitierte Karten bereits an einer zusätzlichen Festivalkasse verkauft. Einlass ist ab 18 Jahren. Die Ausweise werden kontrolliert. Im Alter von 16 bis 17 Jahren benötigt man eine Aufsichtsperson und ein von den Eltern ausgefülltes Aufsichtsübertragungs-Formular. Achtung. Es wird nur das Formular vom Burschenverein Schmiechen angenommen. (mit sev)