Umfangreiche Baumaßnahmen in Unterbergen: Straßenausbau und Sanierung dauern bis 2025

Bürgermeister Josef Wecker aus Schmiechen ist zufrieden: „Die Bauarbeiten an der Kirchstraße in Unterbergen gehen gut voran.“ Er weiß, dass diese Maßnahme wieder für Einschränkungen der Bevölkerung sorgt. „Aber irgendwann, müssen wir das angehen.“ Die Kreisstraße soll bis Ende 2024 fertiggestellt sein, so seine Informationen. Sie wird zusammen mit dem Landkreis Aichach-Friedberg ausgeführt. „Wir haben uns im Gemeinderat auch dazu entschieden, die Wasserleitungen zu erneuern, der Kanal ist noch in Ordnung“, sagt Wecker.

Eine barrierefreie Bushaltestelle für Unterbergen

Man habe bewusst zuerst die Kirchstraße saniert, weil durch die Sperrung in Merching so wenigstens der Verkehr noch über die Hauptsstraße fließen kann. Seit Mai wird die Kirchstraße (AIC 17) ausgebaut, informiert Teresa Wörle, von der Pressestelle am Landratsamt Aichach-Friedberg. Die Fahrbahn wird dann 6,30 Meter breit sein. Zudem sollen durchgängige Gehwege in größtmöglicher Breite mit etwa 1,80 Metern entlang der Kreisstraße entstehen.

Noch mehr spürbar werden die Einschränkungen für den Verkehr aber wohl ab März 2025 werden. Dann soll die Hauptstraße (AIC 12) erneuert werden. Wenn alles wie geplant vorangeht, werden diese Bauarbeiten bis November andauern. Insgesamt werden in Unterbergen 1300 Meter Straße voll ausgebaut. Zudem soll es zu einer Verbesserung der Sichtverhältnisse im Bereich der Knotenpunkte kommen. Durch die baulichen Maßnahmen wird die Geschwindigkeit der Fahrzeuge an den Ortseingängen reduziert. Angebunden werden sollen die Geh- und Radwege Richtung Norden und in Vorbereitung ist auch die Anbindung von Ost nach Süd.

Geplant ist zudem auch die Errichtung einer innerörtlichen, barrierefreien Bushaltestelle mit Mittelinsel und Querungsstelle zum sicheren Erreichen der beiden Haltekanten am Fahrbahnrand. Zugleich soll auch die Entwässerung in der Ortsdurchfahrt verbessert werden. Für die Maßnahme sind Fördermittel des Freistaats Bayern beantragt

Die Bauarbeiten in Unterbergen gehen noch bis Ende 2025 Foto: Eva Weizenegger

Informationen zur Umleitung der Kirchstraße in Unterbergen

Die Umleitungsroute für den Bau der Ortsdurchfahrt Unterbergen mit Vollsperrung der Kirchstraße erfolgt von Unterbergen über die Kreisstraße AIC 12/LL 7 nach Prittriching, dann über die LL 11 nach Egling und in Richtung Steindorf über die Staatsstraße 2052 bis zum Anschluss an die AIC 17 in Richtung Schmiechen.

Umleitung der Hauptstraße ab 2025

Die Umleitung für die Vollsperrung der Hauptstraße erfolgt über die Bundesstraße 2 nach Merching, dann über die Staatsstraße 2052 nach Egling und in Richtung Prittriching über die LL 11 bis zum Anschluss an die LL 7 in Richtung Unterbergen. Die Umleitungsbeschilderung gilt für beide Richtungen.