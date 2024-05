Unfall in Schmiechen: Zwei Personen verletzen sich leicht

In Schmiechen kommt es zu einem Zusammenstoß, nachdem ein Autofahrer die Vorfahrtsregeln nicht beachtet hat. Zwei Fahrer werden dabei leicht verletzt.

Am Donnerstag kam es zu einem Unfall mit Personenschaden in der Steindorfer Straße in Schmiechen. Laut Polizei fuhr um 16.50 Uhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer von der Ringstraße nach links in die Steindorfer Straße. Dabei nahm er einem 53-jährigen Pkw-Fahrer die Vorfahrt, der in Richtung Schmiechen unterwegs war.

Beide Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen. Durch die Kollision wurden sowohl der 18-Jährige als auch der 53-jährige Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 23.000 Euro. (AZ)