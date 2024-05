Ausbau der Unterberger Ortsdurchfahrt hat begonnen

Bessere Sicht, durchgängige Gehwege und barrierefreie Bushaltestelle bis Ende 2025 - das soll die Großbaustelle in Unterbergen bringen.

Der Startschuss für den Ausbau der Unterberger Ortsdurchfahrt ist gefallen. Es ist eine Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises Aichach-Friedberg und der Gemeinde Schmiechen. In einem ersten Schritt erneuert die Gemeinde ihre Wasserleitungen, im Anschluss folgt der Vollausbau der gesamten Ortsdurchfahrt Unterbergen auf einer Länge von 1,3 Kilometern. Neben der frostsicheren Sanierung der Fahrbahn werden im Zuge des Projekts durchgängige Gehwege in größtmöglicher Breite entlang der beiden Kreisstraßen AIC 12 und AIC 17 geschaffen.

Durch die Baumaßnahme soll insbesondere die Sicht im Bereich der Knotenpunkte verbessert werden. Darüber hinaus werden an den Ortseingängen Mittelinseln errichtet, die für eine Geschwindigkeitsreduzierung sorgen sowie eine innerörtliche, barrierefreie Bushaltestelle mit Mittelinsel und Querungsstelle zum sicheren Erreichen der Haltekanten am Fahrbahnrand. Geplant ist auch die Anbindung der Geh- und Radwege Richtung Nord und Vorbereitung der Anbindung nach Ost und Süd.

Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Unterbergen erfolgen in mehreren Abschnitten

Die Bauabschnitte I und II im Bereich der AIC 17/Kirchstraße sind von Mai bis Dezember 2024 geplant, die Abschnitte III, IV, V im Bereich AIC 12/Hauptstraße von April bis November 2025. Für die Maßnahme sind Fördermittel des Freistaats Bayern beantragt.

Die Umleitungsroute für den Bau der Ortsdurchfahrt Unterbergen mit Vollsperrung der AIC 17 / Kirchstraße erfolgt von Unterbergen über die Kreisstraße AIC 12/ LL 7 nach Prittriching, dann über die LL 11 nach Egling an der Paar und in Richtung Steindorf über die ST 2052 bis zum Anschluss an die AIC 17 in Richtung Schmiechen. Die Umleitungsbeschilderung erfolgt vom 15. Mai 2024 bis Dezember 2024 und gilt für beide Richtungen. (AZ)