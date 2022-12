Der geplante Mobilfunkmast für Unterbergen hat einen Standort

Plus Der Standort für den neuen Mobilfunkmast in Unterbergen bei Schmiechen steht fest. Damit verbessert sich der Mobilfunk – aber 5G wird es nicht geben.

Im September hatte der Gemeinderat der Firma Novec aus Berlin auf Anfrage drei geeig­neten Standorte auf Gemeinde­grund zur Errichtung eines Funk­mastes zwischen Unterbergen und Lechstaustufe vorgeschlagen. Inzwischen sind alle drei Stellen geprüft und wurden als geeignet erklärt. Für einen entschied sich der Gemeinderat schließlich. Das Vorhaben beschäftigt die Gemeinde bereits seit einiger Zeit. Laut Bürgermeister Josef Wecker hatten die Bewohnerinnen und Bewohner in der Bürgerversammlung aber erklärt, dass sie den Funkmast haben wollen – zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung.