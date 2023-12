Schmiechen

12:15 Uhr

Unterbergens größtes Projekt ist der Ausbau der Ortsdurchfahrt

Plus Auf der Bürgerversammlung ging es um Schmiechens Projekte und Entwicklung. Die kleine Gemeinde stemmt große Vorhaben - etwa den Ausbau der Kreisstraße.

Von Brigitte Glas

Was in einer kleinen Gemeinde übers Jahr so alles anfällt, stellte Bürgermeister Josef Wecker auf der Bürgerver­sammlung in Unterbergen dar. Die Bürger schienen zufrieden, es gab nur wenige Fragen und Anre­gun­gen. Die Liste der Baumaßnah­men war hingegen enorm umfangreich: "Das Jahr 2023 war geprägt von zahlreichen Maßnahmen, die unsere Straßen sehr intensiv beanspruchten“, sagte Wecker.

Anbau an das Feuerwehrhaus in Eigenleistung

Verlegt wurden Glasfaser-, Fernwärmeversorgungs- und Strom­leitungen. Das vorhandene Regen­rückhaltebecken an der Paar musste umgebaut werden. Die Sanierung des Gemeindegebäudes in der Stein­dorfer Straße 31 läuft. Saniert wurden ebenfalls Gehwege wegen des Glasfaserausbaus, Feldwege und die Hochstraße in Unterbergen. Momentan werden die Außenanlagen am Kindergarten und das Heizungssystem in der Schmiechachhalle verbessert.

