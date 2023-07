Uraufführung "Missa Quattro Lingue" mit dem Gospelchor Enjoy

Den Gospelchor gibt es seit 25 Jahren. Neben dem Jubiläumskonzert gab es nun die Friedensmesse von Werner Hövelmanns in Schmiechen.

Wo beginnt Frieden? Diese Frage war das zentrale Thema des ökumenischen Gottesdienstes in der St. Johannes Kirche in Schmiechen. Prädikant Manfred Gittel aus Bad Wörishofen predigte und regte zum Nachdenken an. Ein Zusammenspiel aus Kopf und Herz sei nötig, um Frieden zu schenken und zu leben. Aller Anfang sei jedoch im Herzen der Menschen. Wenn das Herz keinen Frieden in sich trägt, kann der Kopf sich nicht alleine durchsetzen.

Pfarrer Fischer aus der Pfarreiengemeinschaft Merching ließ sich von der fröhlichen und zugleich tiefgehenden Musik anstecken. Der Chorsatz, geschrieben von Werner Hövelmanns, Gründer und Leiter es Chores, wurde instrumental ergänzt durch Klavier, Schlagzeug und E-Bass, dessen Arrangement aus der Feder des Bandleaders von Enjoy, Florian Bettinger, stammt.

Vor allem die Verwendung der französischen Sprache in der neuen Messe gefiel Pfarrer Fischer sehr, denn er habe seine Wurzeln in der Nähe von Toulouse und freue sich immer seine Heimatsprache zu hören. Besonders stolz sei er darauf, dass nicht viele Gemeinden von sich sagen können, eine eigene Messe zu haben und er wünsche sich, dass diese Art von Musik, Kirche und Gemeinschaft in Zukunft öfter stattfinden wird.

Die Gottesdienstbesucher dankten es dem Chorensemble mit großzügigen Spenden für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach, das Enjoy schon seit langem unterstützt. (AZ)