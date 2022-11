Wasser, Kindergarten und Baugebiet: Das ändert sich in Schmiechen

Plus In Schmiechen wird das Wasser günstiger. Neuigkeiten gibt es auch aus Kita und dem Baugebiet "Bahnwegfeld II".

Die Schmiechener müssen künftig weniger für ihr Was­ser bezahlen. Durch Investiti­o­nen war der Preis relativ hoch. Nach der neuen Kalkulation, die wieder für vier Jahre gelten soll, sinkt der Preis um genau einen Euro auf 2,26 Euro pro Kubikme­ter. Zustande kommt der Was­serpreis, indem die gesamten An­schaffungskosten der Wasserver­sor­gungsanlage durch die vorhan­denen Grundstücks- und Geschossflächen im Gemeindegebiet geteilt werden. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung diesen Betrag und die damit not­wendige Satzung einstimmig be­schlossen.