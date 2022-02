Kinderhaus in Schmiechen hat mehr Platz als benötigt

Plus Das Kinderhaus in Schmiechen ist unterbelegt, das Personal nicht ausgelastet. Eine Lösung könnte sein, Kinder aus umliegenden Gemeinden aufzunehmen.

Weniger Kinder als erwartet: Das Kinderhaus Stern­schnuppe hat derzeit mehr Platz als nötig. Der Grund dafür ist einfach. Derzeit kommen in Schmie­chen zehn bis zwölf Kinder pro Jahr zur Welt, während es sonst circa 20 waren. Für das neue Kindergartenjahr liegen bis­her 36 Anmeldungen vor. Anders als es anderswo oft der Fall ist, steht genug Personal zur Verfü­gung. Über die weitere Vorge­hens­weise beriet der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.