Wie soll die Dorferneuerung für Unterbergen finanziert werden?

Plus Das Projekt steht in den Startlöchern, aber über eine Million Euro soll es kosten. Die Fördermittel wurden gekürzt.

Die Dorferneuerung Un­terbergen soll kommen. Für den Dorfplatz und den Kirchenzugang liegen die Planungen vor und alles wurde bereits den Bürgern vorge­stellt. Der einzige Haken daran: Die Gemeinde braucht für die Finanzie­rung Förderung. Baukosten in Höhe von einer Million Euro plus Neben­kos­ten von 160.000 Euro kann Schmiechen nicht allein stemmen.

Die Gemeinde ist in das Dorferneu­erungsprogramm mit der sogenann­ten „kleinen Dorferneuerung“ aufge­nommen. Möglich wäre eine Förde­rung von 60 Prozent der förderfähi­gen Kosten, was etwa 540.000 Euro bedeuten würde. Die Nebenkosten würden nicht bezuschusst. Aber: Bei diesem Programm sind die Mittel stark gekürzt worden, sodass nie­mand weiß, wann Schmiechen be­rücksichtigt werden kann.