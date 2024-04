Schmiechen

Zum 170-jährigen Bestehen spielt die Musikkapelle Schmiechen auf

Plus Die Musikerinnen und Musiker brillieren mit ihrem Programm in der Schmiechachhalle. Was die Black Pearl damit zu tun hat.

Von Christine Hornischer

Beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Schmiechen anlässlich 170 Jahre Blasmusik (seit 1854) gaben die 30 Musikerinnen und Musiker als Crew der Black Pearl von „Pirates of the Carribbean“ ihr gesammeltes Können zum Besten. Unter der Leitung von Übergangs-Dirigent und Kapitän Roland Dallmair navigierte das Team durch so manches stürmische Gewässer der Blasmusik. „Die 170 Jahre waren schön, aufregend, wild und spannend“ las Moderatorin Kathi Loibl aus dem Logbuch vor.

Gleich im ersten Teil wurde die Stammcrew von sieben Mädchen und acht Buben aus Schmiechen und Unterbergen unterstützt. Beim Blockbuster „A Million Dreams“ begeisterte Joseph Kölz als Greatest Showman mit silbernem Zylinder und in bester Hollywoodmanier. Durch die „Leichtmatrosen“ zwischen neun und 14 Jahren wurde das Konzert in seiner Lebendigkeit bereichert. „Es ist uns eine Freude, die Mädchen und Buben bei uns zu haben und deswegen geben wir ihnen gerne eine Bühne“, sagte die erste Vorsitzende des Musikvereins, Nicole Glas. Sie wurde wegen ihrer hervorragenden Jugendarbeit geehrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

