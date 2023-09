Zum Denkmaltag öffnen sich die Tore von Maria Kappel in Schmiechen

Die Wallfahrtskirche Maria Kappel in Schmiechen bietet am Tag des Denkmals neue Einblicke in ihre spannende Geschichte. Führungen und Musik erwarten die Besucher.

Einmal ganz in die Geschichte eintauchen: Das ist am Samstag in Schmiechen möglich. Geschichtliches Wissen und Musik erwartet die Besucherinnen und Besucher zum Tag des Denkmals in Maria Kappl. Hubert Raab konnte für seine Führung durch das Kleinod in Schmiechen den Friedberger Organisten Roland Plomer gewinnen, der seinen Vortrag untermalen wird. Im Jahr 2011 errichtete das Wittelsbacher Land einen von ihm konzipierten Pilgerweg, mit dem auf fünf Stelen auf die Geschichte von Maria Kappel hingewiesen wird. Meditative Texte ergänzen den Inhalt der roten Stelen. Als Ehrenbürger von Schmiechen ist Raab gerade damit beschäftigt, den Kirchenführer für die Wallfahrtskirche neu zu gestalten - und kann Interessierten spannende Einblicke in ihre Vergangenheit bieten.

Erbauer war vermutlich Stephan von Schmiechen

Etwa 800 Meter vom Schergenhaus der Hofmark Schmiechen entfernt, wurde um das Jahr 1400 die Kirche erbaut, vermutlich von Ritter Stephan von Schmiechen. Als sich der bayerische Herzog Ludwig VII. am Königshof in Frankreich bei seiner Schwester aufhielt, weil deren Gemahl Karl VI. unheilbar erkrankt war, begleiteten ihn mehrere Mitglieder des bayerischen Hochadels. Unter ihnen befand sich auch Stephan von Schmiechen. Er nahm im Jahr 1396 mit seinem Freund Johann von Burgund am Kreuzzug gegen die auf dem Balkan vordringenden Osmanen teil.

Die Votivtafeln an der rückwärtigen Kirchenwand zeugen von einer langen Wallfahrtstradition in Maria Kappel. Foto: Heike John

Deren Sultan Bajasid I. prahlte, ihre Pferde würden bald auf dem Altar des heiligen Petrus Hafer fressen. Bei Nikopolis erlitten die Christen eine furchtbare Niederlage, 10.000 von ihnen seien geköpft worden, heißt es. Der Sultan schenkte aber einigen Männern, darunter Stephan von Schmiechen, das Leben. Als dieser nach Schmiechen zurückgekehrt war, entstand wohl als Votivkapelle für die glückliche Heimkehr Maria Kappel. Das Gnadenbild, die Dreihändepieta aus dem Jahr 1430, ist bis heute ein beliebtes Ziel vieler Wallfahrer.

Jakob Fugger kaufte Schmiechner Hofmark

Als der Schmiechener Adel ausstarb, ging die Hofmark durch einige Hände. Zuerst Kaiser Maximilian: Von ihm kaufte sie Jakob Fugger im Jahr 1509 ab. Unter den Fuggern wurde die Kirche zweimal umgebaut und erhielt 1616 ihren heutigen Grundriss. Im Dreißigjährigen Krieg gab es größere Zerstörungen. Graf Aloisius Fugger ließ schließlich die Kirche zum eindrucksvollen Rokokojuwel umgestalten. Der Dachauer Orgelbauer Quirin Weber schuf die bemerkenswerte Orgel mit neun barocken Registern. Der Freskomaler Franz Martin Kuen und der Stuckateur Franz Xaver Schmutzer wurden verpflichtet. Kuen schuf im Altarraum das Fresko „Maria tritt als Himmelskönigin für die Not leidende Christenheit ein“.

Das Gnadenbild, die gotische Dreihändepietà am Hochaltar, hat für die Wallfahrer eine besondere Bedeutung. Foto: Heike John

Im Kirchenschiff malte er in eine fast runde Flachkuppel die alttestamentarische Geschichte, wie die Jüdin Esther die Gemahlin des babylonischen Königs Ahasver wird und das jüdische Volk vor der Vernichtung rettet. Franz Xaver Schmutzer fertigte in Stuckarbeit den Hochaltar, in dem das Gnadenbild Platz fand. Bemerkenswert ist am Altarauszug ein Stuckfresko, auf dem Maria Magdalena das Grab Jesu leer vorfindet und im Garten den Auferstandenen für den Gärtner hält. Als er sie anspricht, erkennt sie ihn, darf ihn aber nicht berühren. Erst nach dem Tod von Graf Aloisius kamen die beiden Seitenaltäre in die Wallfahrtskirche. Rechts sieht man ein Bild der Heiligen Familie in Nazareth, links sind heilige Ordensgründer abgebildet. In der Kirche befindet sich eine Gedenktafel an Ludwig Freiherr von Leonrod, der am 20. Juli 1944 am Aufstand gegen Hitler beteiligt war und in Berlin hingerichtet wurde.

Info: Die Wallfahrtskirche Maria Kappel befindet sich etwas außerhalb von Schmiechen und hat ausreichend Parkplätze. Nach der Führung bietet sich ein Besuch im Café Streuselkuchen nahe der Kirche an, das samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet hat (Telefon 08206/962160). Außerdem finden in Friedberg zwei weitere Veranstaltungen zum Tag des Denkmals statt: Vorträge und Führungen gibt es von 13 bis 14.15 Uhr und von 14.30 bis 15.45 Uhr am Bürgerhaus in der Bauernbräustraße 7 und von 15 bis 16 Uhr und von 16 bis 17 Uhr in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh.