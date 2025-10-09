Schmuck spurlos verschwunden: Ärger im Friedberger Krankenhaus

Als Wolfgang Schedl Anfang Juli ins Friedberger Krankenhaus eingeliefert wird, trägt er zwei Goldketten um den Hals und seinen Ehering am Finger. So erzählt es Schedls Schwiegertochter Natascha Stangl. Einige Tage später wird der 80-jährige Augsburger wieder entlassen. Von seinem Schmuck, den er prophylaktisch abgeben sollte, fehlt allerdings jede Spur. Bis heute sind die Ketten und der Ring nicht aufgetaucht. Die Familie ist sehr enttäuscht darüber, wie das Krankenhaus mit dem Fall umgeht – und hat nun rechtliche Schritte eingeleitet.

Nach einem Sturz sei Schedl im Sommer mit einer Beule am Kopf und einigen blauen Flecken ins Krankenhaus eingeliefert worden, erzählt seine Schwiegertochter. Eine Krankenschwester habe ihn gebeten, seinen Schmuck abzugeben, falls es spezielle Untersuchungen gibt. Die Krankenschwester habe Schedl versichert, dass sein Schmuck in einem Beutel aufbewahrt werde und er die Ketten und den Ring bei seiner Entlassung wieder bekomme. Als er später nach dem Schmuck sehen wollte, sei dieser verschwunden gewesen.

Augsburger vermisst zwei Goldketten und seinen Ehering

Die Stationsschwester habe versichert, dass sie sich um den Schmuck kümmern werde. Bis zu Schedls Entlassung sei allerdings nichts passiert. Stangl habe eine Verlustanzeige ausgefüllt und immer wieder beim Krankenhaus angerufen. Immer wieder habe es geheißen, man werde nach dem Schmuck sehen. Nur: Es sei nichts passiert. „Wir wurden immer vertröstet, wurden aber nie zurückgerufen“, erzählt Schwiegertochter Stangl. „Das ist sehr schwach, dass man gar nichts hört.“ Ihre Beschreibungen lassen sich nicht überprüfen, wirken aber glaubhaft.

Icon vergrößern Der Augsburger Wolfgang Schedl vermisst nach seinem Aufenthalt im Friedberger Krankenhaus seine Goldketten und seinen Ehering. Foto: Natascha Stangl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Augsburger Wolfgang Schedl vermisst nach seinem Aufenthalt im Friedberger Krankenhaus seine Goldketten und seinen Ehering. Foto: Natascha Stangl

Zusammengerechnet hätten die zwei Goldketten und der Ring bestimmt einen Wert von über 2000 Euro, schätzt sie. Nicht messbar sei der ideelle Wert. „Am meisten ist mein Schwiegervater traurig darüber, dass der Ehering weg ist“, sagt Stangl. Der Ring war eine Erinnerung an Schedls Frau, die vor zwei Jahren gestorben ist. Was Stangl außerdem nicht versteht: „Es gab keinen Anlass, den Schmuck abzunehmen.“ Ihr Schwiegervater habe keine Operation gehabt, sei auch nicht geröntgt worden.

Schmuck gestohlen? Krankenhaus weist Anschuldigung zurück

Wie Kathrin Ruf, Pressesprecherin der Kliniken an der Paar, auf Nachfrage mitteilt, werden abgenommene persönliche Gegenstände in den Notaufnahmen grundsätzlich in speziellen Tüten am Bett des Patienten befestigt. Wenn ein Patient auf Station verlegt wird, kommen die Gegenstände also mit aufs Zimmer. Vor Untersuchungen werde Schmuck in der Regel auf das Bett der Patienten oder in einen abschließbaren Schrank auf dem Zimmer gelegt oder nach der Untersuchung direkt wieder angezogen.

Nach den zwei Goldketten und dem Ehering sei nach der Verlustmeldung durch die Familie Schedl gesucht worden. Außerdem seien alle Mitarbeitenden, die an dem Tag Dienst hatten, befragt worden. „Natürlich bedauern wir, dass der Patient seinen Schmuck vermisst“, sagt Ruf. „Die Anschuldigung der Angehörigen, dass dieser von einer unserer Mitarbeiterinnen entwendet wurde, weisen wir entschieden zurück.“ Die Beschreibung der Krankenschwester, die laut Aussage von Schedls Familie den Schmuck abgenommen haben soll, passe auf keine Mitarbeitende, die an dem Tag Dienst hatte.

Im Friedberger Krankenhaus verschwinden sehr selten Gegenstände

Dass in den Kliniken an der Paar Gegenstände wie Hörgeräte, Brillen oder Schmuck verschwinden, kommt gemessen an der Zahl der Behandlungen äußerst selten vor, erklärt Ruf. „In einigen Fällen tauchen die vermissten Gegenstände während oder nach dem Aufenthalt wieder auf“, sagt die Sprecherin. Es komme aber auch immer wieder vor, dass persönliche Gegenstände in Mehrbettzimmern aus Versehen von Mitpatienten in den falschen Schrank gelegt und unabsichtlich eingepackt werden. Hin und wieder werden auch bei der Entlassung Gegenstände vergessen.

Die Kliniken an der Paar haben eine Haftpflichtversicherung, der verloren gegangene Gegenstände gemeldet werden, wenn Patienten das wünscht. Über die Höhe und Häufigkeit dieser Entschädigungen könne das Krankenhaus keine Auskunft geben, teilt Ruf mit. Die Zahlungen richten sich nach dem aktuellen Wert des Gegenstandes sowie einem Kostenvoranschlag für einen möglichen Ersatz. „Eine Haftung seitens des Krankenhauses bestünde nur, wenn wir den Verlust schuldhaft, mindestens fahrlässig verursacht hätten“, erklärt Ruf. Das Verschwinden von Gegenständen weise jedoch nicht automatisch auf ein Verschulden des Personals hin.

Stangl und ihre Familie möchten sich damit nicht zufriedengeben. Schedls Schwiegertochter Stangl hat nun Anzeige bei der Polizei wegen Unterschlagung erstattet.