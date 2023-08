Schnupfclub hat ein volles Programm

Ohne Corona-Beschränkungen blüht das Vereinsleben in Tattenhausen-Ziegelbach wieder auf.

Bei der Generalversammlung des Schnupfclub Tattenhausen-Ziegelbach berichtete Schriftführer Alexander Bayr über die Veranstaltungen der Jahre 2022 und 2023. Ohne Corona-Beschränkungen konnten die Vereinsaktivitäten wie gewohnt wieder stattfinden.

Bei den Weltmeisterschaften im Angelbachtal bei den Yetl-Schnupfern konnte die Herren-Mannschaften den 13. Platz erreichen. Der Schnupfclub setzt sich ja nicht nur für den Tabak Genuss ein, sondern verfolgt auch andere sportliche Aktivitäten: So war man beim Wandern im Allgäu auf der Mittelbergalpe und nahm beim Hallenfußballturnier in Dasing teil. Ebenso war man beim Elfmeterturnier des BC Adelzhausen dabei. Ein Highlight war die Teilnahme des Schnupfclubs beim Stadtradeln der Gemeinde Dasing. Man konnte in der Mannschaftswertung den sechsten Platz erreichen. Zenzi Lindemeyer erreichte in der Einzelwertung sogar einen Top10 Platz und erradelte in den drei Wochen über 1000 Kilometer.

Wie jedes Jahr fand beim Schnupfclub das Schafkopftunier statt

Wie jedes Jahr fand das Schafkopftunier statt. Ebenso wurde am Karfreitag das Steckerlfischessen angeboten, an Christi Himmelfahrt die Vatertagstour. Hier war das Ziel Ried und Kissing. Ebenso gab es wieder das Sommerfest in Ziegelbach, bei dem langjährigen Mitglieder geehrt werden.

Bei der anschließenden Vereinsmeisterschaft konnte sich heuer Christian Bayr durchsetzen. Zweiter wurde Hans Gail und dritter Alexander Bayr. Bei den Damen gewann Julia Kistler vor Maria Glück und Zenzi Lindemeyer. Bei der Mannschaftswertung ging das Team Vorstandschaft als Gewinner hervor.

Vorsitzender Martin Schlicker wies darauf hin, dass auch im nächsten Jahr wieder viele Veranstaltungen geplant seien, unter anderen soll im Jahr 2024 ein Maibaum in Tattenhausen aufgestellt werden. Dabei hofft er auf rege Teilnahme der Schnupfer und Freunde des Schnupfclubs. (AZ)