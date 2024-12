Bauerhofmuseum Jexhof in Schöngeising hat eine neue Leiterin

Das Bauernhofmuseum Jexhof in Schöngeising erhält eine neue Museumsleitung: Ab Januar 2025 wird Hannah Maischein die Geschicke des Jexhofs leiten. Nach rund 20 Jahren verabschiedet sich der bisherige Museumsleiter Reinhard Jakob in den Ruhestand.

Unter seiner Amtszeit fanden rund 1.000 Veranstaltungen statt, darunter Auftritte der Biermöslblasn, der Wellküren oder von Christian Springer. Während seiner Zeit als Museumsdirektor hat Jakob 50 Sonderausstellungen erarbeitet, 15 Publikationen erstellt und den sogenannten Klangweg initiiert. Der Museumsleiter hat ein Team aufgebaut, ohne das der Jexhof heute nicht das wäre, was er ist.

Inklusionsprojekte im Jexhof finden große Beachtung

Außerdem hat er die Sammlungsarbeit professionalisiert. Für die Sammlung der historischen Objekte hat der scheidende Museumsleiter ein Zwischendepot auf den Weg gebracht. Große Beachtung fanden die Inklusionsprojekte für Sehbehinderte und Blinde, die unter anderem vom Bayerischen Wirtschaftsministerium ausgezeichnet wurden. Die Verhüllung der Jexhof-Fassade anlässlich der Kreiskulturtage im Jahr 2015 war nach eigener Aussage das größte persönliche Highlight für Jakob.

Im Januar 2025 folgt ihm die promovierte Historikerin Hannah Maischein nach. Maischein hat über zehn Jahre praktische Erfahrung in der Museumsarbeit unter anderem in Berlin, München und im Museum Fürstenfeldbruck gesammelt. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit war sie fünf Jahre mit der Analyse von internationalen Ausstellungen beschäftigt.

Bevor Maischein zum Jexhof wechselte, war sie als Kuratorin und wissenschaftliche Referentin der Direktion des Münchner Stadtmuseums tätig. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf dem Thema Vermittlung – sie legt großen Wert auf eine gute Kommunikation - sowohl mit Besucherinnen und Besuchern als auch mit ihrem Team.

Neue Museumsleiterin Maischein will Geschichte des Jexhofs in den Fokus nehmen

Als neue Museumsleiterin hat Hannah Maischein konkrete Ziele: Um die besonderen Qualitäten des baulichen Ensembles in der einzigartigen Lage zu bewahren und zur Geltung zu bringen, plant sie, die Geschichte des historischen Jexhofs und seiner Bewohnerinnen und Bewohner plastisch zu zeigen. Sie wird moderne Ausstellungen mit medialen und interaktiven Stationen sowie partizipativen Angeboten für Besucherinnen und Besucher zum Jexhof bringen.

In Planung ist außerdem die Neukonzeption der Dauerausstellung mit dem Ziel, die Neugierde auch jüngerer Menschen für die Zusammenhänge von Landwirtschaft und zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen zu wecken. Die neuen Planungen von Maischein versprechen den Besucherinnen und Besuchern spannende neue Einsichten in das ehemalige Leben in der Landwirtschaft und dürfen mit Spannung erwartet werden. (AZ)