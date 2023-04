Osterferienspaß im Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising

Im Bauernhofmuseum des Landkreises Fürstenfeldbruck endet die Winterpause. Vor allem für Kinder gibt es in der Nähe von Fürstenfeldbruck viel zu erleben.

Nach einigen Wochen Winterpause startete das Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising am Freitag, 31. März, in die neue Saison. Schon in den Osterferien gibt es mehrere Veranstaltungen im Freilichtmuseum des Landkreises Fürstenfeldbruck, die sich nicht nur für Kinder lohnen.

Die erste urkundliche Erwähnung des Jexhofes stammt aus dem Jahr 1433, als die Übergabe des "Vorderen Ückshoff" in einem schriftlichen Vertrag festgehalten wurde. Abschriften aller wichtigen Dokumente sind im Museum zu besichtigen und verschaffen dem interessierten Besucher einen Überblick über mehrere Jahrhunderte Hofgeschichte.

Original eingerichtet wie anno dazumal: Das Elternschlafzimmer auf dem Jexhof bei Schöngeising. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Die Errichtung des Wohnhauses mit dem Rossstall um 1775 geht auf die damals ansässige Familie Schneider zurück, die seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts den Jexhof bewirtschaftete. Zu dieser Zeit gehörte der Hof noch dem Kloster Fürstenfeld, für das der jeweilige Pächter das Vieh zu hüten und den umfangreichen Waldbesitz zu bewirtschaften hatte. Ein entsprechender Vertrag bestand seit 1564, als das Kloster den Jexhof zusammen mit 400 Tagwerk Buchenwald von "Münchner Bürgern" erwarb.

Bis ins Jahr 1980 war der Hof bewohnt, zuletzt von der ehemaligen Dienstmagd Resi Geiger, die seit 1930 für die Bauersfamilie Riedl gearbeitet hat. Die Riedls lebten bereits in der dritten Generation auf dem Jexhof, seit 1862 Josef und Kreszenz Riedl das Anwesen zusammen mit 88 Tagwerk Grund für die Summe von 12.300 Gulden von dem bis dahin ansässigen Stefan Schmid erworben hatten.

Die hunderte Jahre alte Innenausstattung des Jexhofs ist bestens erhalten

In die Zeit der Familie Riedl fielen auch die meisten Baumaßnahmen, durch die der Jexhof sein heutiges Aussehen erhalten hat. Besonders bemerkenswert ist die bestens erhaltene Innenausstattung des Wohnhauses, die einen wirklichkeitsnahen Einblick in die Lebensverhältnisse auf dem Land zu Beginn des 20. Jahrhunderts bietet.

Im Freilichtmuseum des Landkreises Fürstenfeldbruck leben auch einige Tiere. Foto: Landratsamt Fürstenfeldbruck

1987 wurde das Bauernhofmuseum in der Trägerschaft des Landkreises Fürstenfeldbruck eröffnet, nachdem sich seit 1983 ein Förderverein um den Erhalt der Hofanlage bemüht hatte. Das ist in den Osterferien geboten:

Auf dem Jexhof gibt es historische Sämaschinen zu entdecken

Kinder ab sechs Jahren haben am Gründonnerstag , 6. April, von 15 bis 17 Uhr die Gelegenheit, bunte Ostereier aus Filz zu gestalten und zu verzieren. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Eine Anmeldung bei der Museumsverwaltung (Telefon 08141/519-205) ist erforderlich.

, 6. April, von 15 bis 17 Uhr die Gelegenheit, bunte Ostereier aus Filz zu gestalten und zu verzieren. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Eine Anmeldung bei der Museumsverwaltung (Telefon 08141/519-205) ist erforderlich. Am Ostersonntag , 9. April, gibt es um 15 Uhr für Osterausflügler einen Museumsrundgang zum regulären Museumseintritt; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

, 9. April, gibt es um 15 Uhr für Osterausflügler einen Museumsrundgang zum regulären Museumseintritt; eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Ostermontag , 10. April, steht dann ganz im Zeichen des Osterfestes und insbesondere der Ostereier. Ab 11 Uhr wird zum traditionellen Ostereiersuchen für Kinder, zum "Oarwoagln" und anderen Spielen rund ums Ei, zu Experimenten mit Eiern und vielem anderen eingeladen.

Der ehemalige Kreisheimatpfleger Toni Drexler und Museumsleiter Reinhard Jakob zeigen das beliebte Osterbrauchtum „Oarwoagln“. Foto: Foto: Jexhof

Im Außenbereich des Museums ist außerdem die Ausstellung "Von Nassenhausen nach Argentinien: Ein Schmied wandert aus" zu sehen. Die Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 13 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertage von 11 bis 18 Uhr. Nähere Infos unter jexhof.de. (AZ)