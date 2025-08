Schreinerinnung Aichach-Friedberg feiert Gesellenfreisprechung mit kreativen Holzkunstwerken

Als bezaubernd, einzigartig und perfekt wurden die Gesellenstücke der 26 freigesprochenen Schreiner und Schreinerinnen im Rahmen der traditionellen Freisprechfeier bezeichnet, bei der jedes Jahr der lang ersehnte Gesellenbrief überreicht wird.

Sonja Schmaus wird verabschiedet

Obermeister Konrad Sedlmeyr begrüßte die Festgäste mit den Worten, dass die Absolventen „den schönsten Beruf der Welt“ gewählt hätten, Direktorin der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land, Cornelia Nieberle-Schreiegg, beglückwünschte zur bestandenen Prüfung und zeigte sich begeistert über die verwirklichten „Träume aus Holz“. Sonja Schmaus lud auf eine Fotozeitreise ein, bei der gute Erinnerungen an lehrreiche aber auch fröhliche drei Ausbildungsjahre geweckt wurden. Sehr emotional wurde Sonja Schmaus von Obermeister Sedlmeyr in den Ruhestand verabschiedet, bevor die Gesellenbriefe durch Lehrlingswart Ferdinand Birkmeir und stellvertretendem Innungsobermeister Hermann Merz überreicht wurden. Vitus Brandmair, der bei Fischer Innenausbau in Todtenweis ausgebildet wurde, überzeugte gleich zweimal: Er wurde mit seinem handwerklich ausgezeichneten Gesellenstück sowie der abgeleisteten Arbeitsprobe erster Innungssieger. Gleichzeitig gewann er auch den zweiten Wettbewerb, den „Gute Form“-Contest, bei dem insbesondere gute Gestaltung und Proportion des Stückes zählen. Sein Schrank aus Nussbaum, den er nun auf der Messe "Heim und Handwerk 2025" in München ausstellen darf, überzeugte die hochkarätig besetzte Jury.

Sieger stellen auf der Heim und Handwerk in München aus

Zweiter Innungssieger wurde Max Fischer mit einem Schreibtisch aus Esche, Azubi bei der Firma Sedlmeyr in Derching, dritter Innungssieger Vincenz Egner, der bei den Naturburschen in Mering ausgebildet wurde. Im „Gute-Form“ Wettbewerb landete Konstantin Fleig, der bei der Schreinerei Fleig in Mering arbeitet, mit seinem nachhaltigen Skateboardschränkchen auf Platz zwei, Platz drei belegte Anton Jäger mit seinem Schreibtisch aus Esche und Linoleum, der bei Möbelhandwerk Gerhard Huber in Kissing ausgebildet wurde.

