Schüler der Vinzenz-Pallotti-Förderschule wollen mit Klischees aufräumen

Das Sonderpädagogische Förderzentrum Vinzenz-Palotti in Friedberg hat im vergangenen Schuljahr ein kulturelles Projekt abgeschlossen, das sich der Förderung der sozialen Nachhaltigkeit im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) widmet. Schwerpunkt der sozialen Nachhaltigkeit ist die Schaffung einer gerechten und inklusiven Gesellschaft, in der jeder Mensch wertgeschätzt und respektiert wird.

Ermöglicht durch die Förderrichtlinie des Bildungsbüros im Landratsamt Aichach-Friedberg haben die Klassenlehrkräfte Frau Franke und Darlene Schröder in Zusammenarbeit mit der Medienstelle Augsburg ein Projekt initiiert, das den Selbstwert der Schülerinnen und Schüler der 6. Jahrgangsstufe erheblich stärken sollte.

Palotti-Schüler reiften an ihrer Aufgabe

Im Zentrum des Projekts stand die Erstellung von Erklärvideos, die mit allgemeinen Klischees über Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf brechen sollten. Die Schülerinnen und Schüler nahmen gängige Klischees und Vorurteile in den Fokus und moderierten diese dynamisch und anschaulich, um sie zu entkräften. „Du bist doch ohnehin nicht schlau, das weiß doch jeder“, wurde beispielsweise provokativ formuliert und durch die Moderatorin inspirierend beantwortet. Dies half den Schülerinnen und Schülern, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ein tieferes Verständnis für Gleichberechtigung und gegenseitigen Respekt zu entwickeln. Frau Franke erklärte: „Es war beeindruckend zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler sich mit den Themen auseinandersetzten und mit und durch ihre Aufgabe reiften. Am Ende löste sich ihr persönlicher Knoten und sie befreiten sich gemeinschaftlich aus ihrem selbstgefühlten Korsett aus Selbstzweifeln.“

Um die Kernbotschaften des Projekts nachhaltig zu verankern, wurden sie in einer Graffiti-Aktion festgehalten. Gemeinsam mit Künstlern gestalteten die Schülerinnen und Schüler Graffiti-Tags im Kunstunterricht, die auf großen Holzplatten verewigt wurden. Diese Kunstwerke sind nun öffentlich zugänglich und tragen nachhaltig zur Identitätsbildung der Schülerinnen und Schüler bei, indem sie die Bedeutung von Selbstwert und sozialer Gerechtigkeit hervorheben. Darlene Schröder betont: „Die Graffiti-Aktion hat den Schülerinnen und Schülern gezeigt, dass ihre Stimmen gehört werden und dass ihre Botschaften wichtig sind.“ Die Kernbotschaft lautet: „Jeder Mensch ist wertvoll, auch du! Gleichberechtigung für alle!“, ergänzt eine Schülerin stolz.

Projekte wie dieses können einen bedeutenden Beitrag zur sozialen Nachhaltigkeit leisten, indem sie die Schülerinnen und Schüler ermutigen, sich selbst und andere mehr zu schätzen und respektieren. Eine Schülerin äußerte begeistert: „Ich fühle mich jetzt viel sicherer und weiß, dass ich genauso wertvoll bin wie alle anderen.“

Projekt wird bei der „Langen Nacht der Demokratie“ vorgestellt

Im Rahmen der „Langen der Nacht der Demokratie“ am 2. Oktober können Interessierte im Wittelsbacher Schloss in Friedberg neben einem bunten kostenlosen Programm ab 18 Uhr einen Einblick in die Kurzfilme zum Thema Selbstwert und die Stellwände mit den Graffitis erhalten. Die Anmeldung ist online möglich: https://eveeno.com/lndd_friedberg

Die beiden Bildungsmanagerinnen Eva Rösch und Luna ziehen ein durchweg positives Fazit zum Projekt an der Vinzenz-Palotti-Schulde: „Bildung für nachhaltige Entwicklung offeriert eine breite Palette an Bildungsformen. Es wäre zu einfach, dabei nur an Umweltbildung zu denken. Wir freuen uns, diese positive Entwicklung der Schülerinnen und Schüler begleiten zu können!“

Weitere Einblicke zu BNE im Landkreis Aichach-Friedberg und zur Förderrichtlinie gibt es auf der Internetseite des Landratsamtes: https://lra-aic-fdb.de/landratsamt/bne. (AZ)