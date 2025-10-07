¡Bienvenidos! – Schüleraustausch der FOSBOS Friedberg mit Mexiko

Am Beginn des Schuljahres hatte die Fachoberschule Friedberg besonderen Besuch: Eine Gruppe von Schülern aus Mexiko kam im Rahmen des Schüleraustauschs zu Gast nach Friedberg. Zehn Tage lang nahmen sie am Schulalltag teil und lernten die deutsche Kultur kennen.

Schon in den ersten Tagen durften die mexikanischen Gäste die deutsche Schule hautnah erleben. An der FOS Friedberg wurde zu Ehren der Gruppe ein Empfang ausgerichtet. Schulleiterin Hermine Scroggie und Organisatorin Regina Häußler begrüßten die Gäste herzlich. Zu Gast waren auch Max Kappler und Marc Böhm vom Lions Club, der den Austausch auch finanziell unterstützt. Das Buffet war reich bestückt und die Schulband machte Musik. Die Stimmung war großartig, die Offenheit und Neugierde aufeinander und aneinander überall erkennbar – man spürte, wie sehr sich alle über den Besuch freuten.

Lehrkräfte der FOS boten verschiedene Workshops an, bei denen die mexikanischen Gäste mit Schülern der Spanischklassen zusammenarbeiteten. Die Themen reichten von Demokratie bis hin zu künstlerischen Projekten. In einem Workshop wurden Interviews mit den Austauschschülern geführt, die später in der Schülerzeitung veröffentlicht werden. Was die mexikanischen Schüler und ihre Lehrkräfte ausgesprochen beeindruckend fanden, war der Besuch im historischen Sitzungssaal des Rathauses in Friedberg, der ihnen von Bürgermeister Eichmann persönlich gezeigt wurde. Dieser wurde dann auch spontan zu einem Gegenbesuch eingeladen, mit der Aussicht auf echtes mexikanisches Essen.

Der Austausch war eine tolle Gelegenheit, um über den eigenen Tellerrand zu blicken, um über Gemeinsamkeiten und Unterschiede ins Gespräch zu kommen und Toleranz zu entwickeln. Schon jetzt ist klar: Diese zwei Wochen zeigen, dass Schule so unglaublich vielseitig sein kann und sich das Erlernen einer Fremdsprache auf jeden Fall lohnt. Der Gegenbesuch der deutschen Gruppe erfolgt bereits Ende Oktober, unterstützt von der Stiftung Jugendaustausch Bayern.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!