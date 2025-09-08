Schulessen kostet ab dem kommenden Jahr 5 Euro statt 4,20

Schulessen in Friedberg – das war in der Vergangenheit immer wieder von negativen Schlagzeilen geprägt. Doch seit die Kulturküche aus Augsburg das Catering an der Mittelschule, Theresia-Gerhardinger-Grundschule, Grundschule Süd, Grund- und Mittelschule Stätzling-Derching und Johann-Peter-Ring-Grundschule übernommen hat, ist Ruhe eingekehrt: Das Essen ist gut, die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern zufrieden. Da wurde auch eine Preiserhöhung im Vergleich zum Vorgänger in Kauf genommen. Nun steigen die Kosten erneut, wie der Stadtrat mehrheitlich entschieden hat.
