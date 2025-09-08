Icon Menü
Schulessen in Friedberg wird für die Eltern teurer

Friedberg

Schulessen kostet ab dem kommenden Jahr 5 Euro statt 4,20

Für Eltern, deren Kinder in der Schule zu Mittag essen, wird es ab September teurer. Das liegt zum einen an gestiegenen Kosten, aber auch an zwei anderen Faktoren.
Von Marina Wagenpfeil
    Die Kosten für das Schulessen in Friedberg steigen auf fünf Euro.
    Die Kosten für das Schulessen in Friedberg steigen auf fünf Euro. Foto: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild)

    Schulessen in Friedberg – das war in der Vergangenheit immer wieder von negativen Schlagzeilen geprägt. Doch seit die Kulturküche aus Augsburg das Catering an der Mittelschule, Theresia-Gerhardinger-Grundschule, Grundschule Süd, Grund- und Mittelschule Stätzling-Derching und Johann-Peter-Ring-Grundschule übernommen hat, ist Ruhe eingekehrt: Das Essen ist gut, die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern zufrieden. Da wurde auch eine Preiserhöhung im Vergleich zum Vorgänger in Kauf genommen. Nun steigen die Kosten erneut, wie der Stadtrat mehrheitlich entschieden hat.

