Schutz vor Terror: Es kann auch in Friedberg passieren

In den Schutz vor Angriffen mit Autos oder Lastwagen auf Großveranstaltungen muss Friedberg einen sechsstelligen Betrag investieren. Zudem ist der Personalaufwand immens; darunter leiden andere wünschenswerte Aufgaben. Trotzdem führt an den Sicherungsmaßnahmen kein Weg vorbei, wenn auch die massiven Sperren bei vergangenen Veranstaltungen bei manchem Kopfschütteln hervorriefen. So anders gelagert der Hammer-Angriff eines 15-Jährigen auf zwei Schüler mitten in der Stadt war: Der Vorfall beweist, dass auch Friedberg nicht gefeit ist gegen Attacken jeglicher Art.

Hammerattacke an Friedberger Schule: Die Bilder von Tatort und Einsatz Icon Galerie 21 Bilder Am Donnerstagmorgen greift ein 15-Jähriger zwei Schüler an der Mittelschule Friedberg an.

Die Überfahrsperren sind nur ein Baustein im Gefüge der Schutzmaßnahmen. Und absolute Sicherheit wird es nicht geben können. Doch keiner soll sich später vorwerfen lassen müssen, man hätte Machbares nicht umgesetzt. Der Anblick der Absperrungen wird bald Alltag sein, die Routine bei den Abläufen ein wenig Zeit sparen. Wichtig sind aber auch klare und verständliche Vorgaben des Freistaats zu der Thematik. Und da scheint es gerade noch zu hapern.