Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Schutz vor Terror-Attacken: Teuer, aber wichtig

Kommentar

Schutz vor Terror: Es kann auch in Friedberg passieren

Die Stadt Friedberg steckt viel Zeit und Geld in Sicherheitsvorkehrungen für Veranstaltungen. Der Angriff auf zwei Schüler zeigt, dass auch eine Kleinstadt nicht vor Attacken gefeit ist.
Ute Krogull
Von Ute Krogull
    • |
    • |
    • |
    Überfahrsperre beim Festival Reggae in Wulf.
    Überfahrsperre beim Festival Reggae in Wulf. Foto: Ute Krogull

    In den Schutz vor Angriffen mit Autos oder Lastwagen auf Großveranstaltungen muss Friedberg einen sechsstelligen Betrag investieren. Zudem ist der Personalaufwand immens; darunter leiden andere wünschenswerte Aufgaben. Trotzdem führt an den Sicherungsmaßnahmen kein Weg vorbei, wenn auch die massiven Sperren bei vergangenen Veranstaltungen bei manchem Kopfschütteln hervorriefen. So anders gelagert der Hammer-Angriff eines 15-Jährigen auf zwei Schüler mitten in der Stadt war: Der Vorfall beweist, dass auch Friedberg nicht gefeit ist gegen Attacken jeglicher Art.

    Hammerattacke an Friedberger Schule: Die Bilder von Tatort und Einsatz

    Vor der Mittelschule an der Aichacher Straße stehen Polizeifahrzeuge.
    Icon Galerie
    21 Bilder
    Am Donnerstagmorgen greift ein 15-Jähriger zwei Schüler an der Mittelschule Friedberg an.

    Die Überfahrsperren sind nur ein Baustein im Gefüge der Schutzmaßnahmen. Und absolute Sicherheit wird es nicht geben können. Doch keiner soll sich später vorwerfen lassen müssen, man hätte Machbares nicht umgesetzt. Der Anblick der Absperrungen wird bald Alltag sein, die Routine bei den Abläufen ein wenig Zeit sparen. Wichtig sind aber auch klare und verständliche Vorgaben des Freistaats zu der Thematik. Und da scheint es gerade noch zu hapern.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden