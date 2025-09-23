Angeblicher Schwarzbau in Mering nimmt die letzte Hürde

Der Antrag für das bereits im Bau befindliche Gästehaus in der Ludwig-Thoma-Straße in Mering schien der Erzählung von Michael Endes unendlicher Geschichte zu gleichen. Mehrfach wurde dieses Projekt im Meringer Bauausschuss behandelt. Anfangs ging es darum, dass das Gebäude bereits errichtet wurde, und nach Auffassung der Verwaltung kein gültiger Bauantrag eingereicht wurde. Auch das Landratsamt Aichach-Friedberg bestätigte, dass für das Vorhaben kein Antrag vorhanden sei, weshalb es sich um einen Schwarzbau handele. Die Bauherrin jedoch versicherte gegenüber unserer Redaktion, dass alles online eingegangen sei. Nun setzte der Bauausschuss Mering einen Schlussstrich unter die Angelegenheit.

Neue Stellplatzordnung sorgt für Durchbruch

„Es ist alles erbracht worden, was notwendig ist und wenn wir jetzt dagegen stimmen, ist das reine Schikane“, sagte Georg Resch, CSU-Fraktionssprecher. Wogegen sein Fraktionskollege Karlheinz Brunner einwandte: „Es war ein Schwarzbau und bleibt es auch.“ Dem pflichtete Irmgard Singer-Prochazka (SPD) bei. Beide lehnten bei der Abstimmung das Vorhaben weiterhin ab. Strittig war im Bauantrag nun auch die Positionierung der fünf Stellplätze, die in der bisherigen Satzung notwendig gewesen waren. Der fünfte Stellplatz war wegen seiner Platzierung an direkt an der Ludwig-Thoma-Straße aufgrund der Zufahrtsbreite nicht akzeptiert worden. Mittlerweile gilt aber eine neue Stellplatzsatzung, danach werden nur noch vier statt fünf Stellplätze benötigt. Somit löste sich das Problem von alleine. „Wir haben jetzt keinen Grund mehr, dagegen zu stimmen“, sagte Wolfgang Bachmeir (SPD/parteifrei).

Für Thomas Schiele (UWG) ist diese Situation „ärgerlich“: „Hätten wir uns schneller entschieden, dem Antrag zuzustimmen, dann wären jetzt fünf Autos, statt vier Autos von der Straße weg.“ Bürgermeister Florian Mayer hielt dagegen: „Die Stellplätze waren nicht optimal angelegt und damit hätten wir einen Präzedenzfall geschaffen.“

So stimmen die Rätinnen und Räte in Mering ab

Anfang August erreichte die Marktgemeinde Mering ein Schreiben des Landratsamtes. „Der Stellplatz ist nun erfüllt und das Vorhaben ist genehmigungsfähig.“ Bürgermeister Mayer betonte: „Wäre der Antrag richtig gestellt worden, hätte von vorneherein nicht viel gegen das Bauvorhaben gesprochen.“ Resch betonte noch: „Leider wissen wir ja nicht, wie hoch der Betrag ist, denn die Bauherrn als Strafe für den Schwarzbau hier zahlen müssen.“ Dies sei auch datenschutzrechtlichen Gründen auch der Meringer Verwaltung nicht mitgeteilt worden. Mit einem Ergebnis von neu zu zwei Stimmen wurde das gemeindliche Einvernehmen für den Antrag erteilt.