Ein Schwarzbau ist kein Kavaliersdelikt

Wer ohne Genehmigung baut, der handelt sich meist den Ärger der Bauverwaltung ein. In Mering wurde ein Gästehaus errichtet, doch beim Landratsamt Aichach-Friedberg ging dafür kein Bauantrag ein. So stellt es jedenfalls die Baubehörde dar. Wobei die Bauherrin versicherte, dass online der Antrag gestellt wurde. Was nun auch immer richtig oder falsch ist und wer jetzt recht hat oder nicht, auf jeden Fall wird nun nach monatelangem Hin und Her ein Schlussstrich unter die Angelegenheit gezogen. Die Mitglieder des Meringer Bauausschusses gab mit zwei Gegenstimmen ihr Einvernehmen. Wobei große Einigkeit im Gremium herrschte, dass ein Schwarzbau kein Kavaliersdelikt darstellt.

Eva Weizenegger

86415 Mering

Schwarzbau