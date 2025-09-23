Icon Menü
Schwarzbau in Mering: Konsequenzen und die Bedeutung von Bauanträgen

Kommentar

Ein Schwarzbau ist kein Kavaliersdelikt

Meringer Bauausschuss hat richtig gehandelt, dass er das gemeindliche Einvernehmen für das bereits im Bau befindliche Gästehaus erst jetzt erteilt.
Eva Weizenegger
Von Eva Weizenegger
    |
    |
    |
    Wer ein Haus ohne Bauantrag baut, muss mit den nötigen Konsequenzen rechnen.
    Wer ein Haus ohne Bauantrag baut, muss mit den nötigen Konsequenzen rechnen. Foto: Bernhard Weizenegger

    Wer ohne Genehmigung baut, der handelt sich meist den Ärger der Bauverwaltung ein. In Mering wurde ein Gästehaus errichtet, doch beim Landratsamt Aichach-Friedberg ging dafür kein Bauantrag ein. So stellt es jedenfalls die Baubehörde dar. Wobei die Bauherrin versicherte, dass online der Antrag gestellt wurde. Was nun auch immer richtig oder falsch ist und wer jetzt recht hat oder nicht, auf jeden Fall wird nun nach monatelangem Hin und Her ein Schlussstrich unter die Angelegenheit gezogen. Die Mitglieder des Meringer Bauausschusses gab mit zwei Gegenstimmen ihr Einvernehmen. Wobei große Einigkeit im Gremium herrschte, dass ein Schwarzbau kein Kavaliersdelikt darstellt.

