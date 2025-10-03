Tödlicher Unfall auf B2: Autofahrer gerät bei Mering in Gegenverkehr

Auf der B2 bei Mering hat es am Mittwoch auf Höhe des Sportplatzes einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei am mitteilte, waren drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, darunter zwei Pkws und ein Lkw. Eine Person kam bei dem Unfall ums Leben. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Die B2 war in der Folge am Mittwoch mehrere Stunden lang gesperrt.

B2 bei Mering ist nach schwerem Unfall komplett gesperrt

Der Fahrer eines blauen Wagens kam laut Polizei aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem Lkw und verstarb trotz Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der Fahrer eines roten Pkw fuhr im Anschluss ebenfalls in den Lkw und wurde schwer verletzt.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Sperrung der B2 konnte erst am Mittwochabend aufgehoben werden. (AZ)