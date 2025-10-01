Icon Menü
Schwerer Unfall bei Mering: B2 ist komplett gesperrt

Mering

Schwerer Unfall bei Mering: B2 ist komplett gesperrt

Am Mittwoch kommt es auf der B2 bei Mering zu einem schweren Unfall. Mehrere Personen werden schwer verletzt. Die B2 ist an der Stelle komplett gesperrt.
    •
    •
    •
    Auf der B2 gab es bei Mering am Mittwoch einen schweren Unfall.
    Auf der B2 gab es bei Mering am Mittwoch einen schweren Unfall. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Auf der B2 bei Mering hat es am Mittwoch einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei gegen 13.30 Uhr mitteilte, waren mehrere Fahrzeuge beteiligt, mehrere Personen wurden schwer verletzt. Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Die B2 ist zwischen der Abfahrt zur Staatsstraße 2380 und der Abfahrt Mering-Mitte komplett gesperrt. Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. (AZ)

