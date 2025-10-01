Schwerer Unfall bei Mering: B2 ist komplett gesperrt

Auf der B2 bei Mering hat es am Mittwoch einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei gegen 13.30 Uhr mitteilte, waren mehrere Fahrzeuge beteiligt, mehrere Personen wurden schwer verletzt. Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Die B2 ist zwischen der Abfahrt zur Staatsstraße 2380 und der Abfahrt Mering-Mitte komplett gesperrt. Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. (AZ)

