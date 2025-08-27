Neptun aus dem Teich im Stadtgarten fehlt: Wann kommt er wieder zurück?

Spaziergängern im Friedberger Stadtgarten fehlt seit einiger Zeit ein „guter Bekannter“: die Neptun-Figur aus dem Teich. Außerdem haben die weißen Seerosen zunehmend grünen, das Wasser verfärbenden Algen Platz gemacht. Wo ist die Skulptur? Und gibt es einen Zusammenhang zu den Algen? Wir haben bei der Stadtverwaltung nachgefragt.

Friedberger Neptun-Skulptur wird aktuell restauriert

Die Figur „Neptun“, um die es geht, ist laut Stadtverwaltung und Bauhof ein Friedberger Original mit lokaler Geschichte: Der mittlerweile verstorbene Steinbildhauer Franz Seidl schuf sie 1989, und zwar im Zug des damals erstmalig stattfindenden Altstadtfestes „Friedberger Zeit“. Nun war sie aber in den über 30 Jahren, die sie seither inmitten des Teichs stand, allen möglichen Witterungen mit Sonne, Wasser und Frost ausgesetzt. So war es bereits im letzten Jahr an der Zeit für eine grundlegende Restaurierung des Meeresgottes. Dafür hat ihn Martin Seidl, der die Firma seines Vaters übernommen hat, zu sich in die Werkstatt geholt. Die Beteiligten hoffen, die Skulptur im kommenden Frühjahr wieder in den Teich einsetzen zu können.

Icon vergrößern Die Neptun-Figur im Teich des Friedberger Stadtgartens, hier von einem Scherzbold "verkleidet". Foto: Ute Krogull (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Neptun-Figur im Teich des Friedberger Stadtgartens, hier von einem Scherzbold "verkleidet". Foto: Ute Krogull (Archivbild)

Algenbefall kommt nicht von fehlendem Springbrünnlein

Auch wenn zur normalerweise im Teich stehenden Figur ein Springbrünnlein gehört, haben die vielen Algen nichts mit ihrem Fehlen zu tun. Diese sind, wie das Rathaus auf Anfrage mitteilt, wohl eher eine typische Erscheinung der sommerlichen Jahreszeit: Sie sorge für niedrigen Wasserstand, der zusammen mit den Temperaturen das Algenwachstum begünstige. Es sei jedoch aus Erfahrung damit zu rechnen, dass der Bestand an Algen sich vermindert, wenn es in den nächsten Monaten wieder deutlich kühler wird.