Neue Engelsbank auf dem Kirchvorplatz lädt zum Verweilen ein

Seit kurzem schmückt eine „Engelsbank“ den Vorplatz der Stadtpfarrkirche St. Jakob. Sie erinnert an das Jubiläum „150 Jahre neue Stadtpfarrkirche St. Jakob“ 2023/24 und greift mehrere Friedberger Motive auf: das Motto „Friedberg beflügelt“, die Herzbank am Rathaus sowie die Friedens-Engelsflügel des Aktiv-Rings. Am Caritas-Sonntag wurde die Bank von Stadtpfarrer P. Steffen Brühl im Beisein von Diözesan-Caritasdirektor Diakon Markus Müller und zahlreichen Friedbergerinnen und Friedbergern feierlich gesegnet. Die Idee dazu hatte Margit Lucchesi, stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderats. Die Bank soll mitten in der Stadt ein Ort des Innehaltens und Ausruhens sein – und mit Platz für mindestens drei Personen auch Gelegenheit zu Austausch und Gespräch bieten. Entworfen wurde die Engelsbank von Franz Reißner. Schreinermeister Thomas Sedlmeyr und sein Geselle Moritz fertigten die Holzarbeiten, das Metallgestell stammt von Robert Höck. Die Pflasterung übernahm der Baubetriebshof. Eine Bepflanzung ist ebenfalls vorgesehen.

