Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Sekundenschlaf: Autofahrer schläft ein - Unfall auf B2

Mering

Fahrer schläft am Steuer ein: Unfall auf der B2 bei Mering

Sekundenschlaf beim Autofahren ist gefährlich. Auf der Bundesstraße 2 passierte zum Glück bei einem Unfall nichts Schlimmeres.
    • |
    • |
    • |
    Sekundenschlaf beim Autofahren ist gefährlich.
    Sekundenschlaf beim Autofahren ist gefährlich. Foto: dpa (Symbolbild)

    Am Steuer eingeschlafen ist ein 60-jähriger Pkw-Fahrer am Freitag gegen 13.45 Uhr auf der B2 bei Mering. Laut Polizei verfiel in einen Sekundenschlaf und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei touchierte sein Wagen die Fahrzeugseite einer 50-jährigen Pkw-Fahrerin. Zum Glück blieben bei diesem Zusammenstoß alle Beteiligten unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4500 Euro. Gegen den 60-jährigen Fahrzeugführer wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden