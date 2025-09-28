Fahrer schläft am Steuer ein: Unfall auf der B2 bei Mering

Am Steuer eingeschlafen ist ein 60-jähriger Pkw-Fahrer am Freitag gegen 13.45 Uhr auf der B2 bei Mering. Laut Polizei verfiel in einen Sekundenschlaf und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei touchierte sein Wagen die Fahrzeugseite einer 50-jährigen Pkw-Fahrerin. Zum Glück blieben bei diesem Zusammenstoß alle Beteiligten unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4500 Euro. Gegen den 60-jährigen Fahrzeugführer wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (AZ)

