Störsender? Sendemast der Amateurfunker irritiert Spaziergänger

Ein Sendemast der Amateurfunker sorgte für Irritationen beim einen oder anderen Spaziergänger und für Diskussionen in Facebook. Handelte es sich um einen Störsender? Kann er eine Alarmanlage ausgelöst haben? Warum ist der Mast so groß? Michael Kroder vom Vorstand des Friedberger Ortsverbandes klärt auf.





Jeden September findet ihm zufolge ein weltweiter Wettbewerb der staatlich lizenzierten Funkamateure statt, bei dem es darum geht, mit einer auf dem freien Feld aufgebauten Station in einem Zeitraum von 24 Stunden mit möglichst vielen Funkamateuren weltweit Kontakt

aufzunehmen. „Ziel ist letztlich die Völkerverständigung, weswegen der Amateurfunk in aller Welt durch Gesetze geschützt ist“, so Kroder.

Wettbewerber der Amateurfunker: Friedberger nutzen Mast der Bundeswehr

Es spielt bei der Ermittlung der Platzierung der Teilnehmer nicht nur die Zahl der erreichten Funk-Verbindungen eine Rolle, sondern auch, wie weit entfernt der Funkpartner sein Zuhause hat. „Es ist natürlich viel einfacher, einen Funker in Frankreich zu erreichen als einen zum Beispiel auf den Samoa-Inseln inmitten des Pazifiks“, erklärt der Hobby-Funker. Deshalb spiele die Leistungsfähigkeit einer Funkstation eine große Rolle.

Ganz entscheidend sei die Qualität der Antenne, und zwar sowohl für den Empfang, als auch für die Aussendung. Die Friedberger Funker verwenden deshalb einen ausgedienten, auf 25 Meter Höhe ausfahrbaren Funkmast der Bundeswehr, um ihre Antennen in großer Höhe montieren und damit große Reichweiten erzielen zu können. „Da auf dem freien Feld kein Strom aus der Steckdose verfügbar ist“, wie Kroder augenzwinkernd anmerkt, verwendete man in früheren Jahren diesel- oder benzinbetriebene Stromaggregate, um den Strom für die Funkgeräte, Computer, und die Stationsbeleuchtung zu sichern. In diesem Jahr sind die Friedberger Funkamateure jedoch erstmals umgestiegen auf Akkumulatoren als Stromversorgung, welche durch Sonnenpaneele gepuffert werden. Somit sei der Betrieb der Funkstation wesentlich leiser und umweltfreundlicher und setze zudem kein klimaschädliches Kohlendioxid frei.

Sendemast der Amateurfunker Friedberg führt zu Facebook-Diskussion

Des Öfteren seien während des Wettbewerbs Spaziergänger vorbeigekommen, hätte sich den Masten angeschaut und teilweise auch nachgefragt, was dort passiert. Auch zwei Buben aus Rederzhausen begeisterten sich für das Thema und stellten viele Fragen. „Klar, dass wir da gerne Auskunft gaben.“ Mit dem Mast irgendetwas zu stören, wie auf Facebook gemutmaßt wurde, sei jedoch weder Absicht noch physikalisch möglich. (AZ)