Serie: Besondere Radeltypen

vor 32 Min.

Martha und Franz Reißner: Radelleidenschaft im Doppelpack

Plus Martha und Franz Reißner radeln gemeinsam durchs Leben und durch Friedberg, seit sie 14 sind. Das hält sie auch mit 75 Jahren fit.

Von Lara Bolz Artikel anhören Shape

Radfahren boomt. Es gibt Alltagsradler, Gelegenheitsradfahrer, Rennradfahrer, Mountainbiker etc. So unterschiedlich wie die Zweiräder, so unterschiedlich sind auch diejenigen, die im Sattel sitzen. Und manche von ihnen stechen aus der Menge heraus. In einer kleinen Serie stellen wir besondere Radeltypen vor. Heute: Martha und Franz Reißner, 75, aus Friedberg. Das Ehepaar gibt es nur im Doppelpack – egal ob im Sportverein, der Politik oder eben auf dem Drahtesel. Gemeinsam sind sie schon ihr Leben lang auf dem Fahrrad unterwegs.

Martha Reißner: "Wir radeln immer schon. Das spielt bei uns eine ganz große Rolle, auch wenn wir mittlerweile schon über 70 sind. Auch unser Sohn und unsere Schwiegertochter, die Triathletin ist, fahren Rad. Es ist in unserer Familie sehr wichtig, vor allem für mich und meinen Mann. Sie müssen wissen, uns beide gibt es nur im Doppelpack. Wir haben uns beim Turnen kennengelernt – da waren wir 14 Jahre alt. Seitdem haben wir alles gemeinsam gemacht: Turnen, Stadtrat, Radeln.

