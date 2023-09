Serie: Besondere Radltypen

06:30 Uhr

Radeln für eine bessere Welt: der Nachhaltigkeitsradler

Plus Thomas Rebitzer ist ein Umdenker. Er will die Natur schützen und einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Fortbewegung funktioniert deshalb per Rad oder E-Auto.

Von Lara Bolz

Radfahren boomt. Es gibt Alltagsradler, Gelegenheitsradfahrer, Rennradfahrer, Mountainbiker etc. So unterschiedlich wie die Zweiräder, so unterschiedlich sind auch diejenigen, die im Sattel sitzen. Und manche von ihnen stechen aus der Menge heraus. In einer kleinen Serie stellen wir besondere Radltypen vor. Heute: Thomas Rebitzer, 58, gebürtig aus Mering, zu Hause in Merching. Der Lehrer radelt jeden Tag zur Schule und ist auch in der Freizeit auf dem Rad anzutreffen. Hintergrund seines Radelns ist vor allem ein großer Nachhaltigkeitsgedanke. Im Jahr kommt er auf gut 10 000 Kilometer. Er erzählt:

Ich radle jeden Tag zur Schule und wieder zurück. Auf einfache Strecke sind das 20 Kilometer. Insgesamt komme ich also nur durch meinen Arbeitsweg schon auf 40 Kilometer. Seit 2000 lege ich so gut wie alle Strecken mit dem Fahrrad zurück. Das ist für mich das Normalste auf der Welt. Das Radeln gibt mir wahnsinnig viel. Ich fahre dann auch bei jedem Wetter. Das Kälteste waren 2010 mal -23 Grad Celsius. Das war schon knackig. Da nehme ich heute dann auch mal das Auto. Aber das passiert vielleicht zweimal im Jahr.

