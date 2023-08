Serie: Besondere Radltypen

06:00 Uhr

Stefanie Steinhart radelt als Mountainbikerin in einer Männerdomäne

Plus Stefanie Steinhart aus Mering hat schon viele Wettkämpfen gewonnen. Sie verrät, wie sie es schafft, ein 24-Stunden-Rennen durchzustehen.

Von Lara Bolz Artikel anhören Shape

Radfahren boomt. Es gibt Alltagsradler, Gelegenheitsradfahrer, Rennradfahrer, Mountainbiker etc. So unterschiedlich wie die Zweiräder, so unterschiedlich sind auch diejenigen, die im Sattel sitzen. Und manche von ihnen stechen aus der Menge heraus. In einer kleinen Serie stellen wir besondere Radltypen vor. Heute: Stefanie Steinhart, 46, gebürtig aus Nürnberg, zu Hause in Mering. Die zweifache Mama gewann schon zahlreiche Mountainbike-Rennen. Am liebsten macht sie die Berge mit ihrem Mountainbike unsicher. In den letzten Jahren schaffte sie 7000 bis 8000 Kilometer pro Jahr. Sie erzählt:

"Ich weiß noch ganz genau, wie ich die Leidenschaft fürs Radeln entdeckt habe: Mein Mann und ich haben uns schon in jungen Jahren kennengelernt. Mit 18 Jahren nahm ein gemeinsamer Freund uns mit zum Mountainbiken. Seitdem hat mich diese Sportart in ihren Bann gezogen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen