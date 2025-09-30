Umweltschutz: Unsere Wahrnehmung verändert sich gefährlich

In der Umweltforschung gibt es den Begriff der Shifting Baseline - zu Deutsch: sich verschiebende Grundlinie. Dieser beschreibt, wie sich die Wahrnehmung verändert. Anschauliches Beispiel ist die Zahl der Insekten, die früher an der Windschutzscheibe klebten. Es wurde vor sechs Jahren im Zusammenhang mit dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ oft genannt. Dabei beziehen wir uns auf die Erinnerungen aus unserer Kindheit und messen daran die Veränderung. Wie viele Insekten, Vögel oder Wildblumen es aber in der Kindheit unserer Eltern, Großeltern usw. gab, wissen wir nicht. So verändert sich die Akzeptanz dessen, was als normal gilt - zum Beispiel bei Artenvielfalt.

Das Phänomen wurde zuerst bei Fischern im Golf von Mexiko erforscht, es trifft aber genauso auf unseren Landkreis zu. Der Rückgang ist nämlich noch erschreckender als wir glauben. Das können auch die gerne als Gegenbeispiel angeführten Störche nicht wettmachen. Sie zeigen nur, dass Maßnahmen etwas bewirken können.

Umweltschutz gerät ins Hintertreffen

Deswegen ist es an jedem und jeder, im eigenen Umfeld etwas zu unternehmen, egal ob Hausbesitzerin, Landwirt, Unternehmer, Politikerin. Mit dem Finger auf andere zu zeigen, hält nur vom Handeln ab.

Im Landkreis gibt es bereits einige Ansätze, doch der Weg ist mühsam und angesichts der aktuell global zunehmenden Probleme geraten Naturschutz wie auch Klimaschutz bedenklich ins Hintertreffen. Ein Fehler. Denn schützen müssen wir nicht die Natur, sie wird sich immer regenerieren (es dauert nur sehr lange). Schützen müssen wir uns und die Generationen, die nach uns kommen.