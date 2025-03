Krötensammlung in Sirchenried beginnt wieder

Jedes Jahr im Frühling werden die Amphibienzäune an Straßen aufgestellt, um Amphibien auf ihrer Wanderung zum Laichgewässer vor dem Tod durch Überfahren zu retten. Naturschützende betreuen diese Zäune. Das heißt sie kontrollieren diese Zäune zweimal täglich (morgens und abends), sammeln die geretteten Tiere ein und tragen diese über die Straßen. Anschließend bringen sie die Tire zu ihren Laichgewässern und setzten sie dort wohlbehalten aus.

Die Ortsgruppe Mering/Ried des Bund Naturschutz Bayern bittet um Hilfe bei der diesjährigen Krötensammlung. Interessierte, die bei der Krötensammlung unterstützen wollen, melden sich bitte unter folgender E-Mail: kroetensammlung@online.de. Wer noch nie Kröten sammeln war bekommt eine Einweisung.

Es gibt täglich zwei Dienste. Am Morgen bis spätestens 9 Uhr, am Abend ab 21 Uhr. Die Organisation der Sammlung erfolgt online über eine Excel-Liste in Dropbox. Hier werden auch täglich die Sammelergebnisse durch die Helfenden eingetragen. Bei der Sammlung gehen die Helfenden am Zaun entlang, kontrollieren die Eimer am Zaun und sammeln dabei die Kröten aus den Eimern ein. Die gesammelten Kröten werden dann zu einem Biotop getragen und dort zum Laichen abgesetzt. Die Ortsgruppe betreut den Zaun in Sirchenried. Deshalb ist es notwendig, dass die Helfenden eine Fahrmöglichkeit haben.

Das brauchen die Helfenden, um einen Sammeldienst zu übernehmen: • ein Fahrzeug, um nach Sirchenried zu kommen • eine Warnweste, um von vorbeifahrenden Autos gut gesehen zu werden • ein bis zwei Eimer, um die Kröten einzusammeln und zum Biotop zu tragen • Gummistiefel, weil man über den Randstreifen des Ackers laufen muss • wetterfeste Kleidung, weil bei allen Wettern gesammelt wird • abends eine leuchtstarke Taschenlampe oder Stirnlampe • Einweghandschuhe, um die Kröten anzupacken und sich vor Infektionen zu schützen

