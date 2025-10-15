Sie sind im Ernstfall für ihre Mitschüler da: So arbeiten Schulsanitäter

Nicht für die Schule, sondern für das Leben zu lernen: Dieser Grundsatz wurde zuletzt sichtbar, als der erst zwölfjährige Lukas Probst in Dünzelbach ein verletztes Mädchen vorbildlich versorgte. Wie er Erste Hilfe leistet, hatte er im Rahmen des an seiner Schule neu eingeführten Schulsanitätsdienstes gelernt. Vorfälle wie dieser stellen den hohen Wert dieses Wahlunterrichts unter Beweis. Wir haben uns im Landkreis umgehört, wie „Sanis“ ausgebildet werden, was sie konkret machen und wie der Dienst organisiert wird.

Schulsanitäter aus Affing sogar schon bei Wettbewerb erfolgreich

Bernhard Buchhorn, Ministerialbeauftragter für die Realschulen in Schwaben, teilt auf Anfrage mit: Alle Realschulen im Landkreis Aichach-Friedberg bieten einen Schulsanitätsdienst an. „Die Ausbildung erfolgt in der Regel durch eine Lehrkraft, die den Erste-Hilfe-Ausbilderschein besitzt.“ Üblich sei außerdem eine Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen, die organisatorische Verantwortung verbleibe aber immer bei der einzelnen Schule. Übungen gäbe es für die aktiven Sanitäter meist wöchentlich. Und auch an regelmäßigen Einsätzen mangelt es nicht: „Im Allgemeinen sind die Schulsanitäter in allen Pausen, bei Schulfesten und Schulveranstaltungen vor Ort; sie können außerdem zu einem konkreten Einsatz gerufen werden.“ Buchhorns Dienststelle organisiert zudem jährlich einen bezirksweiten Wettbewerb der Schulsanitäter.

Gewonnen hat diesen Wettbewerb 2025 zum zweiten Mal in Folge das Team der Realschule Affing. Dort ist bereits seit 2016 Eva Weldishofer für den Schulsanitätsdienst verantwortlich: „Ich bin durch meine ehrenamtliche Tätigkeit beim Roten Kreuz Erste Hilfe-Ausbilderin. Schon im Referendariat habe ich mein Können an einer anderen Schule eingebracht und den dortigen Schulsanitätsdienst überhaupt erst aufgebaut.“ Im Rahmen des Wahlunterrichts könne sie den Erste Hilfe-Kurs ausführlicher als normalerweise aufziehen: „Wir haben wöchentlich 90 Minuten Zeit. Wir haben aber auch das Glück, dass viele Teilnehmer parallel in Hilfsorganisationen aktiv sind und diese Erfahrung mit einbringen.“

Beim Landeswettbewerb erfolgreich: das Sanitätsteam der Realschule Affing. Foto: Eva Weldishofer

Die Sanitäter würden im Schulbetrieb auf eine Alarmierung, meist per Durchsage, aktiv: „Sie sind in Teams eingeteilt, in denen jeweils erfahrene und weniger erfahrene Leute gemischt sind.“ Nach dem Erfolg in Schwaben ging es im Juli zum Landeswettbewerb ins mittelfränkische Wassertrüdingen. Dort stellten die Weldishofers Schützlinge ihr Können an mehreren Stationen unter Beweis: Theorie war ebenso gefragt wie praktische Versorgung simulierter Verletzungen, etwa durch eine vorgetäuschte „Schlägerei“. Affing war wieder erfolgreich: „Es war überall total knapp und am Ende waren wir auf dem zweiten Rang, punktgleich mit Platz eins.“

Gymnasium Mering: Sanitäter nötigen ihrer Lehrerin Respekt ab

Christoph Henzler, Ministerialbeauftragter für die Gymnasien in Schwaben, lässt mitteilen: Erste Hilfe sei ihm ein wichtiges Anliegen. Er spreche es regelmäßig bei Schulbesuchen im Rahmen der örtlichen Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen an. Außerdem spiele das Thema eine Rolle bei jährlichen Fachtagungen.

Das Gymnasium Mering hat ebenfalls eine engagierte Schulsanitäter-AG etabliert. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Am Gymnasium Mering hat Corinna Ramsmeier 2020 die Verantwortung für die Schulsanitäter übernommen: „Die Gruppe war zwar schon etabliert, aber ich habe sie zu einer richtigen AG ausgebaut.“ Wie ihre Affinger Kollegin ist sie ursprünglich vom BRK zur Erste-Hilfe-Ausbilderin geschult worden. Im Wahlunterricht lernen die Schülerinnen und Schüler, wie sie vorgehen sollen, wenn es Verletzte gibt oder es Mitschülern anderweitig nicht gut geht. Auch, was sie machen dürfen und was nicht, werde genau erklärt: „Bei den ersten Einsätzen von Neulingen bin ich aber immer dabei.“ Wenn sie sich bewährt haben, dürfen sie auch alleine ihre Mitschüler versorgen.

Für die Teilnahme an Wettbewerben fehle angesichts der schulischen Verpflichtungen im Gymnasium die Zeit, aber: „Viele sind zusätzlich auch in der Feuerwehr oder der in Mering sehr gut aufgestellten Wasserwacht aktiv.“ Einige sind von der fünften Klasse bis zum Abitur in Ramsmeiers Wahlkurs dabei: „Dort bilde ich sie fort für konkrete Szenarien, zum Beispiel Verletzte bei einem Feueralarm. Manche gehen nach dem Abitur sogar in Richtung Medizin oder First Responder.“ Die Einsätze im Schulbetrieb richten sich freilich nicht nach den eigenen Freistunden: „Der verpasste Stoff muss nachgeholt werden, in Eigeninitiative. Wie die Schüler das machen, nötigt mir Respekt ab.“ Auch Schulleiter Josef Maisch ist voll des Lobes: „Die Arbeit der Schulsanitäter wird von der ganzen Schule sehr geschätzt. Wir wüssten nicht, was wir ohne deren Engagement tun würden.“