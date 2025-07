75 Jahre Romantische Straße: Das ist zum Jubiläum geplant

Ein ganz besonders liebevolles Programm hat sich die Stadt Friedberg rund um das 75. Jubiläum der „Romantische Straße“ überlegt. Da wird der Name der beliebten Ferienroute wortwörtlich genommen und die Stadt unter einem neuen, romantischen Licht erkundet. Das ist am kommenden Freitag, 25. Juli, alles geboten.

Radeln mit Herz: die Herzerl-Radtour

Die Strecke verläuft in der Form eines Herzens durch Friedberger Stadtteile und ein kurzes Stück am Lech entlang. Die circa 27 Kilometer lange Tour steht im Zeichen von Liebe, Landschaft und Lebensfreude. Dabei handelt es sich um eine geführte Tour. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Hafnergarten und dauert rund 2,5 Stunden. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Romantische Führungen im Wittelsbacher Schloss

Gleich zwei romantische Perspektiven gibt es im Wittelsbacher Schloss zu erkunden. Eine Führung durch das Museum trägt den Titel „Liebe zwischen Zahnrädern und Uhrwerken – Romantik und Uhrmachersehen in Friedberg“, die andere „Fritz Schwimbeck und die Romantik – nicht nur Wunderbares, sondern auch Dunkles“. Für beide ist um 16 Uhr Treffpunkt an der Schlossbrücke.

So romantisch ist Friedberg: Besondere Führungen durch die Stadt

Zur selben Zeit wie die Führungen im Schloss gibt es auch in der Stadt tolle Angebote. Eine Führung widmet sich dem Thema „Verliebt in die Geschichte - Eine romantischer Ausflug in der Mitte des 17. Jahrhunderts“, eine weitere „Zwischen Liebe und Lech – Romantische Wege durch die Altstadt Friedbergs“. Los geht es jeweils um 16 Uhr am Hafnergarten.

Empfang am Hafnergarten für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Zum Abschluss eines romantischen Tages im Zuge des 75. Jubiläums der Romantischen Straße, der Friedberg seit Herbst 1981 angehört, gibt es noch um 17.30 Uhr einen Empfang im Hafnergarten mit Häppchen und Getränken für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Tages, bei dem Bürgermeister Roland Eichmann ein Grußwort halten wird.

Für alle Programmpunkte ist eine Anmeldung vorab erforderlich. Wer dabei sein möchte, kann sich unter touristinfo@friedberg.de sowie unter 0821/6002-450 melden. (AZ)