Die verzweifelte Suche nach dem perfekten Schulranzen - eine Mutter erzählt

Eigentlich hatte ich mir das ganz leicht vorgestellt: Im Internet einen schönen Schulranzen aussuchen, auf das Paket warten, auspacken, fertig. Spart die Fahrerei in einen Laden und ist meistens sogar noch günstiger. Dachte ich – und lag falsch. Ganz ehrlich: Hätte ich vorher gewusst, wie schwierig es sein kann, für ein eher schmales, zierliches Kind einen Ranzen zu finden, wäre ich mit meiner Tochter gleich in einen Fachladen gegangen. Koffer Kopf in Friedberg hatte nämlich gute Tipps.

