Wie geht es mit der Tafel in Mering weiter?

Alles ist vorbereitet für Dienstag. Die Regale sind hergerichtet. Die 180 Kundinnen und Kunden können zur Tafel in der Meringer Zettlerstraße kommen und für sich und ihre Familien einkaufen. Es läuft seinen gewohnten Gang. Und doch hat sich einiges geändert. Denn mit dem plötzlichen Tod der langjährigen Leiterin Ingrid Engstle musste eine neue Leitung für den Tafelladen gefunden werden.

2007 gründete Ingrid Engstle die Meringer Tafel

Tino Zanini übernimmt. Er ist Diakon in der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Michael und war bereits einige Jahre als stellvertretender Leiter der Tafel tätig. „Als ich von Pfarrer Florian Markter gefragt wurde, ob ich mir das Amt vorstellen kann, habe ich ja gesagt“, berichtet Zanini. Denn es sei ihm über alle Organisatorische hinaus ein Herzensanliegen für die Tafel zu arbeiten. Das sei echte Seelsorge und ein Dienst an den Menschen, denen es nicht immer so gut geht in unserer Gesellschaft.

2007 wurde die Tafel von Ingrid Engstle und dem damaligen Pfarrer Johannes Schaufler gegründet. Mittlerweile versorgt diese Einrichtung, die zur katholischen Kirchenstiftung Sankt Michael gehört, 175 Kinder und 235 Erwachsene. „Für sie ist es enorm wichtig, dass sie sich einmal in der Woche mit Lebensmitteln zusätzlich versorgen können“, sagt Zanini. Das sei auch immer das Anliegen von Ingrid Engstle gewesen. „Auch als sie bereits schwer erkrankt war, hatte sie den Telefondienst für die Tafel übernommen“, blickt Zanini zurück. Er sei bis zuletzt fest davon ausgegangen, dass Ingrid Engstle wieder zurückkehrt und ihre Ämter als Leiterin der Tafel und des Kleiderladens wieder aufnimmt. Leider war ihr das nicht mehr möglich, am 10.Mai starb sie nach schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren.

So stellt sich das Team der Meringer Tafel nun auf

Der Kleiderladen wird von einem Team betreut und die Tafel ist jetzt unter der Leitung von Tino Zanini. „Die Leitung findet jetzt unabhängig voneinander statt“, erklärt Zanini. Dies sei auch für ihn so stemmbar. Er ist dem Team der Tafel sehr dankbar, dass sich die Helferinnen und Helfer weiterhin ehrenamtlich engagieren. „Ich werde die Tafel im Sinne von Ingrid Engstle weiterführen“, verspricht er. Dennoch gibt es Änderungen. So werden die Aufgaben noch mehr verteilt, denn es sei wichtig, dass die Tafel auch dann funktioniere, wenn einzelne Mitarbeiter ausfallen. „Ich bin froh, dass ich an meiner Seite im Leitungsteam Ulrike Fetting als meine Stellvertreterin habe“, sagt der Diakon. Denn es sei immer auch gut, wenn die weibliche Sicht in die Entscheidungen mit einfließe. „Deshalb bin ich für ein gemischtes Doppel“, sagt Zanini und lacht. Für die Lagerorganisation ist Brigitte Puchner zuständig. Das Ausgabeteam wird von Helga Bautz geleitet. Die Fahrerinnen und Fahrer betreut Theo Mayer, er wird zudem künftig den Kontakt zu den Supermärkten halten.

„Gerade bei den Fahrerinnen und Fahrern oder Begleitpersonen für die Fahrer suchen wir noch dringend Verstärkung“, sagt Tino Zanini. Sie sollten möglichst körperlich fit sein, einen Führerschein besitzen und über ein Auto verfügen. „Die Autos und die Fahrer sind über die Diözese Augsburg versichert.“

Nach wie vor wird es nur einen Ausgabetag geben. „Mehr können wir als Ehrenamtliche auch nicht stemmen“, sagt Zanini. Jeden Dienstag von 11.30 bis 15.30 Uhr können die Waren abgeholt werden. „Das funktioniert nach einem Farbsystem“, erklärt der Tafelleiter. Mal ist die Farbe Gelb bereits in der ersten Stunde an der Reihe, dann wieder blau oder grün. Jede Woche wechseln die Abholungszeiten. Waren können nur diejenigen abholen, die einen Tafelausweis haben. Der wird dann ausgestellt, wenn die notwendigen Berechtigungen vorliegen. Ein Ausweis ist in der Regel ein halbes Jahr gültig, dann kann eine Verlängerung erfolgen. beantragt werden. „Zu unseren Kundinnen und Kunden zählen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten“, weiß der Diakon. Oft sei die Schamgrenze sehr hoch, um überhaupt zur Tafel zu gehen. „Dabei wird die Verschwiegenheit bei uns sehr hoch gehalten“, versichert der Tafelleiter. Neben Rentnerinnen und Rentner sind Alleinerziehende oder Bürgergeldempfänger unter den Kundinnen und Kunden. Sehr gering ist der Anteil der Menschen aus der Ukraine. Wieder zu nehmen Menschen aus Syrien und der Türkei. Aus der Ankerdependance kommen aber keine Menschen in die Tafel, da sie dort direkt mit Essen versorgt werden. „Leider können wir seit einigen Jahren auch keine Tafelkunden mehr aus den Nachbarlandkreisen aufnehmen“, bedauert Zanini.

Info: Künftig ist die Tafel erreichbar unter der Telefonnummer 0157/56072105 und zu den Öffnungszeiten am Dienstag unter der Festnetznummer 08233/742555.