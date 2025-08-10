Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

So schützt Mering seine Bürger künftig bei Veranstaltungen

Mering

Mering beschafft Sicherheitssperren für Veranstaltungen

Bei der Einweihung des Marktplatzes und beim Volksfest kamen zwei verschiedene Systeme zum Einsatz. Nun gibt die Marktgemeinde 218.000 Euro für die Sperren aus.
Von Jonathan Lyne
    • |
    • |
    • |
    Beim Meringer Volksfest kamen die sogenannten Oktablocker bereits testweise zum Einsatz.
    Beim Meringer Volksfest kamen die sogenannten Oktablocker bereits testweise zum Einsatz. Foto: Bernhard Weizenegger

    Wer Ende Juni das Meringer Volksfest besucht hat, dem oder der sind vermutlich die rund 1,20 Meter hohen Poller aufgefallen, die an den Eingängen zum Festbereich aufgestellt waren. Rund um die Veranstaltung kamen die Sicherheitssperren testweise zum Einsatz. In Zukunft wird man diese Poller öfter sehen. Für Veranstaltungen muss die Marktgemeinde wie alle anderen Kommunen ihre Vorkehrungen ausbauen. Darüber herrschte in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates Einigkeit. Ein paar Fragen blieben allerdings offen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden