Mering beschafft Sicherheitssperren für Veranstaltungen

Wer Ende Juni das Meringer Volksfest besucht hat, dem oder der sind vermutlich die rund 1,20 Meter hohen Poller aufgefallen, die an den Eingängen zum Festbereich aufgestellt waren. Rund um die Veranstaltung kamen die Sicherheitssperren testweise zum Einsatz. In Zukunft wird man diese Poller öfter sehen. Für Veranstaltungen muss die Marktgemeinde wie alle anderen Kommunen ihre Vorkehrungen ausbauen. Darüber herrschte in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates Einigkeit. Ein paar Fragen blieben allerdings offen.

