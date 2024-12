Was kosten Glühwein, Bratwurst & Co.?

Eine Tasse Glühwein oder Kinderpunsch und eine Bratwurstsemmel gehören für viele zum Besuch auf dem Weihnachtsmarkt dazu. Wer mit Kindern unterwegs ist – oder viel Hunger und Durst hat, wird dabei aber schnell ein kleines Vermögen los. Denn die Preissteigerungen machen auch vor den Weihnachtsmärkten nicht Halt. Im Vergleich zu den ganz kleinen Weihnachtsmärkten in den einzelnen Ortschaften, in denen es noch richtige Schnäppchen gibt, sind die Preise auf den vergleichsweise großen Märkten in Mering, Friedberg, Aichach, Affing und auf Gut Mergenthau schon eher mit denen in größeren Städten vergleichbar. Wir haben die Übersicht.

Beim Feinkost Schadl auf dem Friedbergr Advent gibt es Bratwurstsemmeln. Foto: Johannes Reindl

Der Friedberger Advent wartet mit einem großen kulinarischen Angebot auf. Je nach Stand variieren die Preise dabei. Im Durchschnitt kostet ein Glühwein 4 Euro. Die Bratwurstsemmel liegt bei 4 bis 6 Euro. Wer es besonders luxuriös mag, kann sich einen Flammlachsteller de luxe gönnen, Kostenpunkt: 18 Euro – das Glas Champagner 0,1 Liter dazu macht dann nochmal 15 Euro. Neu im Angebot: Der Planted Pulled Burger für 8 Euro. Die Öffnungszeiten des Adventsmarkts sind Montag bis Freitag von 16 bis 20.30 Uhr, Samstag und Sonntag von 13 bis 20.30 Uhr.

Auf dem Aichacher Christkindmarkt gibt es einen Bratwurstburger. Foto: Dominik Durner

In Aichach liegt der Glühwein zwischen 3,50 und 4 Euro. Die Bratwurstsemmel kostet 4,50 Euro. Wer es etwas ausgefallener mag, kann auch einen Bratwurstburger für 6 Euro probieren. Bei den Crepes liegen die Preise zwischen 3,50 und 6,50 Euro. Der Christkindlmarkt hat Montag bis Donnerstag zwischen 17 und 20 Uhr geöffnet, Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 16 bis 21 Uhr und Sonntag von 14 bis 21 Uhr.

In Mering sind die Glühweinpreise stabil geblieben. Sie liegen bei durchschnittlich vier Euro. Foto: Heike Scherer

In Mering kostet der Glühwein, wie schon im vorigen Jahr, im Schnitt 4 Euro. Auch die Bratwurstsemmel wird für 4 Euro verkauft. Neben den klassischen Gerichten gibt es Fischburger oder Reiberdatschi und süße Früchte sowie Spiralkartoffeln. Die Öffnungszeiten des Meringer Christkindlmarktes sind: Donnerstag bis Samstag, 12. bis 14. Dezember und 19. bis 21. Dezember, jeweils von 16.30 bis 21 Uhr, Sonntag, 15. und 22. Dezember, jeweils von 14 bis 21 Uhr.

Die Waldweihnacht auf Gut Mergenthau bietet zahlreiche Bio-Produkte zum Essen und Trinken. Foto: Edigna Menhard

Auf Gut Mergenthau (Kissing) kostet der Glühwein 5 Euro; die Bratwurstsemmel vom Schwein kostet ebenfalls 5 Euro. Es gibt aber auch Alternativen vom Reh oder Ochsen für 5,50 Euro. Für Vegetarier gibt es etwa Käsespätzle für 5,50 Euro. Ein Unterschied zu den meisten Angeboten auf anderen Weihnachtsmärkten, der den Preisunterschied erklärt: Auf Gut Mergenthau werden nur Bio-Produkte verkauft. Die Öffnungszeiten der Waldweihnacht sind: Samstag, 14./21. Dezember, jeweils von 14 bis 20 Uhr, und Sonntag, 15./22. Dezember, jeweils von 11 bis 20 Uhr.

In Affing auf dem Weihnachtsmarkt kostet der Glühwein noch vergleichsweise wenig. Foto: Gerlinde Drexler

In Affing ist der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt im Schlosshof noch vergleichsweise günstig. Die Preise liegen zwischen 3 und 3,50 Euro. Die Bratwurstsemmel kostet 4 Euro. Baumstriezel oder heißer Schinken im Roggenmantel sind für jeweils 5 Euro zu haben. Der in der Region beliebte Weihnachtsmarkt hat am Freitag, 13. Dezember, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 14. Dezember, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, von 12 bis 20 Uhr geöffnet.