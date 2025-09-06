Icon Menü
So wird von der Familie Näßl in Burgstall der Holunder geerntet und verarbeitet

Ried-Burgstall

So erntet und verarbeitet Familie Näßl den eigenen Holunder

Die Familie Näßl aus dem Rieder Ortsteil Burgstall ist für ihre selbstgemachten Holunderprodukte bekannt. Wir haben uns Plantage, Presse und Laden zeigen lassen.
Von Michael Probst
    Die Arbeit verbindet Vater und Sohn: Max und Xaver Näßl stehen stolz neben einer Holunderstaude.
    Die Arbeit verbindet Vater und Sohn: Max und Xaver Näßl stehen stolz neben einer Holunderstaude. Foto: Michael Probst

    Zwischen dem Rieder Ortsteil Burgstall und dem schon zu Pfaffenhofen gehörenden Stockach sind sie, wie ein großer grün-schwarzer Grenzstein zwischen zwei Landkreisen, nicht zu übersehen: Circa 1200 Holunderstauden stehen auf der Plantage der Familie Näßl. An einem der letzten sommerlichen Tage beginnt dort langsam die heiße Phase der Ernte. Jungbauer Max Näßl steht auf einem der Wege zwischen den Staudenreihen. Heute packt die ganze Familie mit an: „Da vorne sind mein Papa und meine Nichte. Und da hinten steht meine Freundin.“ Bei den nächsten Runden würden dann noch ein paar weitere Erntehelfer dazukommen.

