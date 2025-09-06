So erntet und verarbeitet Familie Näßl den eigenen Holunder

Zwischen dem Rieder Ortsteil Burgstall und dem schon zu Pfaffenhofen gehörenden Stockach sind sie, wie ein großer grün-schwarzer Grenzstein zwischen zwei Landkreisen, nicht zu übersehen: Circa 1200 Holunderstauden stehen auf der Plantage der Familie Näßl. An einem der letzten sommerlichen Tage beginnt dort langsam die heiße Phase der Ernte. Jungbauer Max Näßl steht auf einem der Wege zwischen den Staudenreihen. Heute packt die ganze Familie mit an: „Da vorne sind mein Papa und meine Nichte. Und da hinten steht meine Freundin.“ Bei den nächsten Runden würden dann noch ein paar weitere Erntehelfer dazukommen.

Michael Probst

86510 Ried

Holunder