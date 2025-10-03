Icon Menü
Soko Tierschutz: 600 Teilnehmer bei Demo gegen Kaninchenbetrieb in Kissing

Kissing

600 Teilnehmer bei Demo der Soko Tierschutz gegen Kaninchen-Großbetrieb

Am Freitagnachmittag formiert sich in Kissing ein Demonstrationszug vom Bahnhof zum Rathaus. Die Menschen protestieren gegen Tierversuche.
Von Marina Wagenpfeil
    600 Menschen kamen zur Demo in Kissing.
    600 Menschen kamen zur Demo in Kissing. Foto: Marina Wagenpfeil

    Rund 600 Menschen kamen am Freitagnachmittag zu einer Kundgebung gegen den Kaninchen-Großbetrieb in Kissing, zu der die Soko Tierschutz aufgerufen hatte. Viele Menschen stammten laut den Organisatoren aus der Region; einige berichteten, sie seien das erste Mal auf einer solchen Protestveranstaltung.

    600 Menschen kamen zur Kundgebung der Soko Tierschutz in Kissing.
    600 Menschen kamen zur Kundgebung der Soko Tierschutz in Kissing. Foto: Marina Wagenpfeil

    Die Teilnehmer hatten Plakate und Transparente mit Aufschriften wie „Forschung ja, Tierversuche nein!“ oder „Stoppt die Qual“ dabei. Sie zogen in einem Protestzug vom Bahnhof zum Rathaus, wo dann eine Kundgebung stattfand. Die Veranstaltung, die von der Polizei begleitet wurde, verlief friedlich und ohne Zwischenfälle.

    Demo gegen Kaninchenhaltung der Soko Tierschutz: „Der Wut ein Ventil bieten“

    Laut Friedrich Mülln von der Soko Tierschutz hatte man sich explizit dagegen entschieden, vor dem betroffenen Betrieb selber zu demonstrieren. Man habe die Veranstaltung wegen zahlreicher Nachfragen aus ganz Deutschland auf die Beine gestellt.

    Zunächst war die Soko Tierschutz, die einen Mitarbeiter in den Betrieb eingeschleust hatte, zurückhaltend, was eine Demonstration vor Ort angeht. Man wollte nicht von der Diskussion über Tierversuche und Tierhaltung für medizinische Zwecke zu sehr ablenken. Inzwischen sagt Mülln aber: „Wir halten es für das Beste, den Menschen für ihre Wut ein geregeltes Ventil anzubieten.“

