Zwei Tage Open Air in Mering: Shout und die Presley Family sorgen für Stimmung am Badanger

Acky Resch hat in Mering schon mehrere große Open-Air-Veranstaltungen geplant. Dieses Jahr bot er in etwas kleinerem Rahmen, dafür aber mit nicht weniger guter Stimmung zwei regionale Bands auf, die am Freitag und Samstag ihr Publikum begeisterten. Den Anfang machte am Freitag die sechsköpfige Band „Shout“ um Frontmann Hannes Ankner. Am Samstag kehrte mit der Presley Family Las Vegas-Stimmung im Biergarten am Badanger ein.

Shout aus Dasing rockt am Freitag in Mering den Badanger. Foto: Heike Scherer

Regen macht Shout nichts aus

„Ich war mir nicht sicher, ob es wirklich klappt, weil es am Freitag ziemlich stark regnete“, sagt Acky Resch. Doch pünktlich zum Abend machte der Regen eine Pause und die Gäste kamen, um gemeinsam mit der Cover-Band aus Dasing bis um 23.45 Uhr zu tanzen und zu feiern. Sie forderten viele Zugaben, die ihnen die Musiker auch gewährten. Es war für „Shout“ nach 2023 der zweite Auftritt in Mering und sie werden sicher wiederkommen. Die Bandmitglieder gaben für ihr Publikum alles und Hannes Ankner betonte immer wieder, wie wohl sie sich in Mering und in Acky Reschs Biergarten fühlten.

Mit Shout und Presley Family kamen am Wochenende zwei regionales Bands zum Open-Air im Meringer Badanger.

Bei Konzertbeginn mit „Proud Mary“ von Creedence Clearwater Revival waren noch Stehplätze frei, aber es kamen noch etliche Besucher und Besucherinnen im Laufe des Abends, sodass der Biergarten gegen 23 Uhr mit circa 300 Personen laut Veranstalter richtig voll war. „Wir freuen uns, wieder in Mering im geilsten Biergarten zu spielen. Hier ist es super Wetter, während es in Augsburg kübelt“, begann Hannes Ankner. Aber er hatte sich zu früh gefreut, denn 20 Minuten später setzte ein Regenschauer ein und sorgte für einen Kurzschluss. Nach 15 Minuten Pause, in denen einige sich Spiralkartoffeln bei Patata Loca oder Getränke holten, konnte das Konzert weitergehen. Gefeiert wurde „Shout“ für den Song der Münchner Spider Murphy Gang „In der Schickeria“ und Shakin Stevens „Oh Julie!“. Ankner freute sich, dass sogar Altbürgermeister Hans-Dieter Kandler gekommen war: „Dieter, was machst du da?“ Dann erfuhr das Publikum, dass sie bereits am Samstagmorgen um 8 Uhr schon wieder auf einem Schiff am Bodensee ihren nächsten Auftritt hätten. Als die Gäste zu „Life is a Highway“ von Tom Cochrane mitsangen und tanzten, meinte Ankner: „Seid’s ihr gut drauf, ein geiler Tag hier in Mering!“

Viva Las Vegas mit der Presley Family

Partystimmung von Anfang an herrschte auch bei der Presley Family am Samstagabend. Dieses Mal war das Wetter besser und das Publikum genoss den milden Sommerabend. Für die 13 Musikerinnen und Musiker war das Konzert im Meringer Badanger zwar eine Premiere, aber gleichzeitig auch der Abschluss der Sommertour, wie Frontsänger Chris Martin sagte. „Und für uns ist dieser Abend noch ein Höhepunkt, weil wir uns auf den Tag genau vor 29 Jahren gründeten.“

Mit einem Elvis-Presley-Medley startete der Abend. Zweieinhalb Stunden pure Unterhaltung und eine Bühnenshow, die Glitzer, Glamour und beste Musik verspricht – das ist die Presley Family. Und bei allem Spaß, den die Band auf der Bühne macht, rutscht sie dabei nie ab in billigen Klamauk. Rock 'n'Roll trifft auf Disco-Fever, Funk auf Soul und Frank Sinatra fehlt genauso wenig wie Gloria Gaynor oder eben Elvis Presley. Wenn Günter Presley seinen ganz speziellen Line-Dance aufführt oder Long Tom Silver das Brusthaar-Toupet zeigt und seine Hüften schwingen lässt, kocht es im Publikum.

Die unvergessenen Kulthits der 1960er und 1970er Jahre kommen heute noch an. Das liegt auch daran, dass die Presleys ihr Metier beherrschen. Gitarre, Bass, Schlagzeug, Klavier und Bläsersatz – sie liefern den unverwechselbaren Sound dieser Augsburger Band. Zwischen den Songs gibt es humorvolle Moderationen, Gags und eine gelungene Mischung aus Show und Entertainment. Spätestens wenn Chris Martin Harry Belafontes Banana Boat Song anstimmt, hat er sie alle in der Tasche: Dann singt jeder mit und lässt sich ein auf den Familienabend mit Glitzer aus Las Vegas. Egal, ob La-Ola-Welle oder Rakete der Liebe, die 300 Besucherinnen und Besucher machen mit, tanzen vor der Bühne, singen zu Everlasting Love und tauchen für zweieinhalb Stunden ein in die Glamourwelt des großen Showbusiness.

Zum Abschluss des Abends verspricht Acky Resch: „Wir holen euch nächstes Jahr im Sommer wieder auf die Bühne am Badanger.“