Sommerfest und Demo der Osttangenten-Gegner an der Segmüller-Kreuzung

„Wir sparen für unsere Rente und nicht für die Osttangente“, skandierten lautstark einige Kinder ihren selbstgedichteten Spruch an der Segmüller-Kreuzung in Friedberg. Eingeladen hatte das Aktionsbündnis Keine Osttangente – AKO zur Demo und anschließendem Sommerfest. Viele interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer fanden sich ein, um sich die neuesten Informationen zu dieser autobahnähnlichen Schnellstraße zwischen B17 und A8 abzuholen. Die Straße ist auf höchster Dringlichkeitsstufe Teil des Bundesverkehrswegeplans und befindet sich aktuell in der Vorplanung beim staatlichen Bauamt. An diese Phase soll sich das Planfeststellungsverfahren und dann der Bau anschließen. Aktuell werden zwei von insgesamt vier Abschnitten vorbereitet.

Massive Bauwerke geplant

Dazu gehört der kreuzungsfreie Ausbau der Segmüller-Kreuzung. Dieser Ausbau setzt ein massives, gegebenenfalls in zwei Etagen geführtes Bauwerk voraus und wird auch die Bereiche bis zur Bahnunterführung im Süden umfassen. Dadurch werden auch die benachbarten Naherholungsbereiche der Vereins- und Kleingartenanlagen teilweise verloren gehen. Der Ausbau der Segmüller-Kreuzung ist die Vorbereitung für den im Anschluss stattfindenden, vierspurigen Ausbau der AIC25, des ebenfalls vierspurigen Ausbaus des Chippenham-Rings in Richtung Kissing und der Ortsumfahrung Kissing. Insgesamt wird dadurch, lt. Staatlichem Bauamt, deutlich mehr Verkehr durch unsere Region führen. Die Sprecher des Aktionsbündnisses wiesen darauf hin, dass die Bundesregierung gerade bestätigt hat, am Bundesverkehrswegeplan unverändert festzuhalten. Diese sieht durch das neue Sondervermögen die Möglichkeit, neue Straßenbauprojekte leichter umzusetzen. Die negativen Folgen der Osttangente auf Klima, Natur, Umwelt, Naherholung und Wasserwirtschaft sind laut Aktionsbündnis immens. Man erwartet, dass durch Bundesverkehrsminister Schnieder, der ein erklärter Befürworter von Autobahnneubauten ist, Planung und Bau der Osttangente erheblich an Fahrt aufnehmen werden.

