Sommerkonzert des Liederkranzes Mering steht im Zeichen der Liebe

Wie jedes Jahr präsentiert der Liederkranz Mering am Samstag, 26. Juli, um 18 Uhr sein neues Programm, das in den vergangenen Monaten in regelmäßigen Chorproben entstanden ist. Dazu verbrachten die 30 Sängerinnen und Sänger Anfang Juli unter der Leitung von Marina Osipova ein musikalisches Wochenende im Bildungszentrum Roggenburg.

Ihr Wunsch als Chorleiterin ist die Freude an einem breiten sängerischen Repertoire in verschiedenen Gruppierungen. Ein weiteres Ziel ist die Vermittlung von Gesangstechnik. Daher konnten die Sängerinnen und Sänger an diesem Wochenende ein umfassendes Wissen über den Körper als Singapparat mitnehmen und dieses in abwechslungsreichen Variationen anwenden und üben.

Eintritt zum Sommerkonzert des Meringer Liederkranzes ist frei

Es war ein intensives Übungswochenende unter dem Motto „Liebe ist...“ Denn die Liebe hat viele Gesichter. Die Liebe zur Natur und unserer Umwelt wurde schon von Felix Mendelssohn Bartholdy im 19. Jahrhundert in seinem Canon „Lerchengesang“ besungen und sie findet sich in der Hymne „Für die Schönheit in der Welt“ des bekannten Komponisten John Rutter.

Die Liebe zu Menschen wird am häufigsten besungen: Die tragische Liebe im Musical „Les Miserables“, die höfische Liebe im Minnesang „Mit Lieb bin ich umfangen“ oder ganz profan die „Roten Lippen“. Justin Timberlakes „Mirrows“ ist der langjährigen Liebe seiner Großeltern zueinander gewidmet. Der Frauenchor des Liederkanzes Mering interpretiert diese Stücke, unterstützt von Musikern, die noch das eine oder andere weitere Stück dieses Konzerts begleiten: Veronika Dietrich am Klavier, Wolfgang Neumann an den Percussions, Sebastian Sifferlinger am Bass und Christian Zimmermann an der Gitarre.

Und welche Liebe liegt den Sängerinnen und Sängern des Liederkranzes Mering in der Mehrzweckhalle Mering am meisten am Herzen, wenn der Vorstand Dietmar Schneider durchs Programm führt? Die Liebe zum Singen! Der Eintritt zum Sommerkonzert ist frei, Spenden sind willkommen. (AZ)