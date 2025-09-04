Sommerliche Glücksmomente auf der neuen Terrasse der Tagespflege

Gute Stimmung herrscht in der Tagespflege der Sozialstation Hochzoll und Friedberg. Denn die Gäste der beliebten Einrichtung schätzen die Gemeinschaft sowie die hervorragende Rundum-Versorgung, Betreuung und Beschäftigung durch das kompetente Team der Sozialstation sehr – und auch die schönen Räumlichkeiten im Sozialzentrum an der Hermann-Löns-Straße. Eine wichtige Rolle spielt dabei in den Sommermonaten auch die Terrasse, denn sie wird gerne zum Plaudern, Spielen oder Ausruhen in grüner Umgebung genutzt. Auch genießen es die Senioren zu sehen, wie hier Tomaten oder Kräuter wachsen und gedeihen. Umso schlimmer traf es die Gäste und die Mitarbeitenden, als sich das Holzpodest im Frühjahr in so marodem Zustand zeigte, dass die Terrasse aus Sicherheitsgründen nicht mehr genutzt werden konnte.

Der Förderverein Sozialstation Friedberg e. V. nahm sich deshalb der Sache an und engagierte sich für die zügige, fachgerechte Sanierung. Damit die Gäste der Tagespflege möglichst schnell wieder den Freiluftbereich nutzen konnten, führte eine Fachfirma in kürzester Zeit die aufwendigen Arbeiten für die seniorengerechte, gesicherte Außenanlage aus. Die Kosten in fünfstelliger Höhe übernahm der Förderverein Sozialstation Friedberg komplett. „Wir sind so glücklich, dass wir mit unseren Gästen die Terrasse wieder sicher nutzen können, und sind dem Förderverein sehr dankbar dafür“, erklärt Jákob Csaba vom Pflegeteam der Sozialstation.

Möglich war eine solche Investition unter anderem dank zahlreicher Spenden und Mitgliedsbeiträge. Der seit knapp 120 Jahren bestehende Verein ist stolz darauf, dass seine rund 1200 Mitglieder eine starke Basis bilden, um Menschen zu helfen, wenn sie wegen des Alters, einer Krankheit oder Behinderung Unterstützung benötigen. Diese gute, funktionierende Gemeinschaft zu pflegen, ist ein ebenso wichtiges Anliegen des Fördervereins. Dazu beigetragen hat kürzlich auch eine ganz besondere Kräuterwanderung in Friedbergs Altstadt – exklusiv für Vereinsmitglieder.

