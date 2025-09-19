Sonderausstellung: Heimatmuseum stellt Werke von Wilfried Böhm aus

Am Freitag, 3. Oktober, findet im Heimatkundlichen Museum Dasing in der Bahnhofstraße eine Sonderausstellung statt. Im Gedenken an den Dasinger Lehrer und Künstler Wilfried Böhm werden Werke von ihm präsentiert. Die feierliche Eröffnung ist um 14 Uhr. Das Museum ist an diesem Tag bis 18 Uhr geöffnet.

Böhm radelte als junger Lehrer mit seiner Ehefrau nach Laimering und übernahm dort über viele Jahre eine einklassige Dorfschule. Heute undenkbar, mussten damals acht Jahrgangsstufen in einem Raum unterrichtet werden. Durch sein großes Engagement im Gemeindeleben und im Kirchendienst wuchs er mit den Laimeringern zusammen. Als Ehrenmitglied des Schützenvereins entwarf er das Vereinszeichen und die Vereinsfahne. Als die Verbandsschule Dasing 1969 den Unterricht aufnahm, wurde der erfahrene und beliebte Pädagoge stellvertretender Schulleiter bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1993.

Wilfried Böhm wurde 1946 nach Friedberg ausgesiedelt

Wilfried Böhm, Jahrgang 1931, wurde 1946 mit seiner Familie von den Tschechen vertrieben und nach Friedberg ausgesiedelt. Sein Vater, schon früh in der alten Heimat verstorben, war ebenfalls Lehrer und künstlerisch tätig. Er weckte in Böhm die Freude zur Kunst, vor allem im malerischen Bereich. So bildete die Kunsterziehung in seiner pädagogischen Tätigkeit immer wieder einen Schwerpunkt. Seine Freizeit gestaltete Wilfried Böhm mit Malerei, Keramik und Fotografie; in den letzten Jahren vermehrt Öl- und Aquarellmalerei sowie Kreidezeichnung. Sein Nachlass weist einen großen Fundus auf. So sind auch Gemälde von ihm im öffentlichen Raum, etwa im Rathaus Dasing und im „Neubau Lechner“.

Auch wenn er auf seinen Reisen Motive sammelte, so galt seine Bildgestaltung in erster Linie der einheimischen Landschaft, den Dörfern rundum Dasing, der Tallandschaft des Flusses Paar und den umliegenden Wäldern in all ihrer jahreszeitlichen Schönheit. Daneben malte Böhm immer wieder Stillleben und Portraits der Angehörigen. Wilfried Böhm verstarb am 13. September 2018. (AZ)