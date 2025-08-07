Von Sommerflaute ist in der Meringer Bücherei nichts zu spüren

Die Sommerferien haben begonnen, in der Bücherei Mering ist der Andrang groß. Kinder stöbern nach neuen Büchern, Hör- und Brettspielen. Die Mütter suchen auch nach neuer Lektüre. An einem Tisch liest der Opa seinen Enkeln aus Bilderbüchern vor. Das Büchereiteam ist noch den ganzen August im Einsatz. Jeden Donnerstag um 16 Uhr präsentieren Mitglieder des Vereins Internatiole Kultur Mering „Fantastische Geschichten“ von wilden Tieren, mächtigen Zauberern und klugen Menschen. Am 11. August findet im Rahmen des Ferienprogramms Mering ein Zauberworkshop für Kinder von 6 bis 10 Jahren statt.

Auf der Suche nach neuem Lesestoff in der Bücherei Mering

Tian Hongqiong sitzt mit ihren beiden Kindern im Alter von fünf und acht Jahren auf den Sitzsäcken und schmökert in einem Kochbuch mit neuen Rezepten. Die Kinder haben sich ein neues Buch ausgesucht und beginnen schon einmal zu lesen. „Meine Kinder lesen so gerne. Mindestens alle zwei Wochen kommen wir in die Bücherei und leihen etwa zehn neue Bücher, CDs und Spiele aus“, sagt die Mutter. Schon gleich bei der Öffnung sind die ersten Leser und Leserinnen da, geben ausgelesene Bücher zurück und machen sich auf die Suche nach neuem Lesestoff. Gerade bei dem schlechten Wetter ist Lesen eine sehr beliebte Freizeitbeschäftigung.

Büchereileiterin Christine Hieke (links) und ihre Kollegin Frauke Niederhofer (rechts) zeigen neue und beliebte Bücher und Spiele in der Bücherei Mering. Foto: Heike Scherer

Büchereileiterin Christine Hieke und ihre Kollegin Frauke Niederhofer erklären, dass sie sich auf ein großes engagiertes Team Ehrenamtlicher stützen können, das ihnen auch bei Veranstaltungen tatkräftig zur Seite stehen. In der Meringer Bücherei gibt es außer Büchern auch eine große Anzahl an Zeitschriften. Brettspiele sind für Kinder und für die Familie im Angebot, für Hörspiele und Lieder die Tonie-Figuren. Für die Anwendung am Tablet oder Smartphone gibt es zwei Edurino-Figuren, mit denen Kinder die Zahlen oder Wissen zu Freundschaft und Soziales lernen können. Die Eltern können einstellen, wie alt das Kind ist und wie lange es die App nutzen darf. Sehr gefragt für Geburtstage ist das Erzähltheater Kamishibai mit großen Bildkarten, weiß Christine Hieke. Die Leserschaft kann sich mit der Bildungsbox „Plastikfrei“ von „Nachhaltiges Mering“ über dieses wichtige Thema informieren. „Sehr gut angenommen wird die Saatgutbibliothek vom Bund Naturschutz Mering/Ried mit Samen von Bohnen, Zucchini, Tomaten, Blumen und Kräutern“, erzählt die Büchereileiterin. Ihre letzten Neuanschaffungen bei Büchern waren viele Reiseführer, regelmäßig schafft sie aktuelle Romane und Kinderbücher an. Die Bücherei Mering verfügt über Bücher zu allen Hobbys, Ratgeber, Biografien, Bücher zu Geschichte, Wirtschaft und zur Demokratie.

Auch online stehen mehr als 100.000 Medien zur Verfügung

Über die Onleihe können mehr als 100.000 digitale Medien wie eBooks, eAudios, eMagazine, ePapers und eLearnings ausgeliehen werden. „Hier lernen manche unserer Leser neue Sprachen oder Philosophie“, informiert Frauke Niederhofer. Im Rahmen der Paarkunst beteiligt sich die Bücherei Mering mit zwei Angeboten, aber besonders empfehlenswert ist der nächste Termin „Mörderisches Mering“ am 26. November. Der Meringer Peter Kratzer wird aus seinem Roman „Tod auf dem Gleis“ lesen, die zweite Autorin ist Anna Schneider mit ihrem neuesten Band aus der Grenzfall-Reihe. Moderiert wird der spannende Abend von Angela Eßer.

Info: Die Bücherei Markt Mering in der Bachstr. 1 hat montags und mittwochs von 15 bis 18 Uhr, dienstags von 10.30 bis 13 Uhr, donnerstags von 15 bis 20 Uhr und freitags von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet. Mit der B24 App gibt es einen mobilen Zugang zur Bücherei Mering. Mit der Onleihe App können eMedien aus dem Portal LEO-SUED entliehen werden.