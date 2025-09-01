Lions Club sammelt beim Halbmarathon Spenden für Seniorenheime

„Gemeinsam etwas bewirken“ – unter diesem Motto engagiert sich der Lions Club Friedberg seit vielen Jahren dort, wo Hilfe gebraucht wird: für Kinder und Jugendliche, für Menschen mit Behinderungen und ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Mit Herz, Tatkraft und Spenden leisten die Lions nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe.

Neben dem beliebten Adventskalender startet der Lions Club in diesem Jahr eine neue Spendenaktion im Rahmen des Friedberger Halbmarathons: Rund 25 Mitglieder und Angehörige laufen am 14. September für einen ganz konkreten Zweck. Pro absolvierter Halbmarathon-Runde spendet der Club 50 Euro – die gesamte Summe kommt den Seniorenheimen in Friedberg zugute.

Spendenaktion beim Friedberger Halbmarathon am 14. September

Geplant ist ein gemeinsamer Tagesausflug mit den Bewohnerinnen und Bewohnern – mit Busfahrt, Besichtigungen, Mittagessen, Kaffee und Kuchen an einen der oberbayerischen Seen. „Wir möchten älteren Menschen einen unvergesslichen Tag in schöner Umgebung ermöglichen – einen Tapetenwechsel, der gut tut und Freude stiftet“, so Max Kappler, Präsident des Lions Club Friedberg.

Zuschauerinnen und Zuschauer können die Aktion direkt vor Ort unterstützen: Über QR-Codes auf den Laufshirts der Teilnehmer oder auf Roll-Ups an der Strecke und im Zielbereich ist eine einfache Direktspende per PayPal.me/LionsClubFriedberg möglich. Zusätzlich informieren Banner über das Projekt. (AZ)