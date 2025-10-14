Schutz vor Terrorattacken kostet Friedberg viel Geld

Friedberg hat gegen mögliche Angriffe auf Großveranstaltungen aufgerüstet. Ziel ist es, dass sowohl städtische als auch privat organisierte Veranstaltungen nicht an den neuen bayernweiten Sicherheitsstandards scheitern. Dadurch konnten bislang alle Events stattfinden, während zum Beispiel der Meringer Marktlauf abgesagt werden musste. Doch das hat seinen Preis. Es wurden teure Überfahrsperren angeschafft und der Aufwand, sie aufzubauen, ist hoch. So haben sich die Arbeitsstunden des Bauhofs für einen Marktsonntag verdreifacht. Und weitere Ausgaben werden nötig.

Von einer „Herausforderung“ sprach Bauhof-Leiter Willi Erhard im Stadtrat. Für die vergangenen Veranstaltungen umfasste allein die Vorbereitung und Planung sowie Arbeitseinteilung durch die Bauhofverwaltung im Durchschnitt jeweils zwei Tage pro Veranstaltung, berichtete er. Anhand eines Jahrmarktes rechnete Erhard den Mehraufwand vor: Zum Ausfahren und wieder Einsammeln der Absperrelemente und Betonsteine werden 35 Personenstunden benötigt. Der Auf- und Abbau der Absperrungen am Sonntag mit drei Arbeitskräften á 8 Stunden ergibt 24 Personenstunden. Auf- und Abbau nach den Vorgaben der verkehrsrechtlichen Anordnung umfasst 15 Personenstunden. Im Gesamten beläuft sich der Mehraufwand am Marktsonntag auf ca. 70 Personenstunden.

Friedberger Bauhof muss Aufgaben streichen

Bis Mitte August betrug der Mehraufwand für die Auf- und Abbauarbeiten der Überfahrschutzelemente 1200 Personenstunden. Der Halbmarathon, zwei weitere Marktsonntage sowie vor allem der Adventsmarkt sind hier noch gar nicht einberechnet. Geschätzt wird sich für 2025 der Mehraufwand für den Überfahrschutz auf insgesamt 1700 Personenstunden belaufen. Für die Leitung des Bauhofs rechnet man mit 300 Stunden.

Dafür blieb einiges andere auf der Strecke, was das Team sonst übernimmt. Dazu zählten unter anderem Pflege von Grünanlagen, Sanierung von Rad- und Gehwegen oder Abfallbeseitigung.

Icon vergrößern Auch die Seitenstraßen waren bei der „Friedberger Zeit“ gesichert, hier eine Blockade Im Thal. Foto: Ute Krogull Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch die Seitenstraßen waren bei der „Friedberger Zeit“ gesichert, hier eine Blockade Im Thal. Foto: Ute Krogull

Auch im Ordnungsamt steigt die Arbeit, weil alle Veranstaltungen neu bewertet und die Maßnahmen mit vielen Stellen von Polizei bis Anwohnern abgestimmt werden müssen. Die zuständige Sachbearbeiterin verbringt laut Schätzungen in etwa die Hälfte ihrer Arbeitszeit mit dieser Thematik - laut Stellenbeschreibung sollten es nur 20 Prozent sein. Als besonders herausfordernd sieht die Stadtverwaltung die hohe Dynamik der Sicherheitslage: Neue Erkenntnisse sowie das wachsende Schutzbedürfnis von Polizei und Veranstaltern führen demzufolge häufig zu kurzfristigen Änderungen und Entscheidungen. Gleichzeitig erweisen sich der Verwaltung zufolge die einschlägigen Ministeriums-Schreiben als wenig konkret und bieten kaum verwertbare Handlungsempfehlungen.

Beim Altstadtfest sowie bei parallel stattfindenden Veranstaltungen im Stadtgebiet wurde zudem deutlich, dass die zu Beginn 2025 beschafften Sicherheitsmaterialien nicht ausreichen. Kritisch wird insbesondere der Einsatz selbstgebauter Betonblöcke gesehen, da diese im Ernstfall eine Evakuierung negativ beeinflussen können. Die Verwaltung empfiehlt daher, künftig vermehrt auf geprüfte, modulare Sperrsysteme zurückzugreifen.

Icon vergrößern Private Organisatoren aus Friedberg erhalten die Überfahrsperren von der Stadt kostenlos. Unter anderem waren sie bei Reggae in Wulf im Einsatz. Foto: Ute Krogull Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Private Organisatoren aus Friedberg erhalten die Überfahrsperren von der Stadt kostenlos. Unter anderem waren sie bei Reggae in Wulf im Einsatz. Foto: Ute Krogull

Für das Haushaltsjahr 2026 sollte hierfür ein entsprechender Mittelansatz in Höhe von 150.000 vorgesehen werden. Dem stimmte der Stadtrat grundsätzlich zu, wobei der Posten noch im Rahmen der Etat-Beratungen diskutiert wird.

Überfahrsperren: Friedberg nimmt 11.000 Euro ein

Immerhin generiert Friedberg auch Einnahmen: Durch den Verleih der Absperrungen an anderen Kommunen oder auswärtige Veranstalter werden 2025 ca. 11.000 Euro erzielt. Friedberger Vereine und andere Einrichtungen erhalten die Elemente kostenfrei. Unter anderem waren sie bei Reggae in Wulf im Einsatz.

Die Sicherheitsmaßnahmen haben aber noch andere Folgen. So sollen beim Friedberger Advent und bei Märkten die Sperrungen früher beginnen, da der Aufbau der Sicherheitssperren zeitaufwändig ist. Zudem werden AVV-Busse umgeleitet, weil sie teilweise an den Sperren hängen geblieben sind.

Im Stadtrat zweifelte niemand die Bedeutung der Maßnahmen an. Wichtig sei die Kommunikation mit Anliegern und Vereinen, damit diese planen können, forderten unter anderem Ulrike Sasse-Feile (SPD) und Andreas Beutlrock (CSU).

Dem Gedanken von Siegbert Mersdorf (Parteifreie Bürger), die Veranstaltungen mit Pollern zu sichern, erteilte Bürgermeister Roland Eichmann eine Absage. Ein Grund dafür sei, dass jede Veranstaltung einen anderen Umgriff habe. Zudem können Poller keinen 7,5-Tonner aufhalten. Problem am Rande: Nach den Veranstaltungen ziehen offenbar immer wieder alkoholisierte Besucher die Poller aus den Verankerungen.